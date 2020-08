Por disparos cerca de la Casa Blanca escoltan a Trump fuera durante conferencia de prensa

Durante una conferencia de prensa que dictaba el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dio el reporte de disparos fuera de la Casa Blanca, por lo que fue interrumpida por un Agente del Servicio Secreto que escoltó al mandatario.

Después de unos minutos Trump regresó y explicó que tuvo que abandonar el lugar debido a unos disparos cerca de la Casa Blanca. Informó también que agentes del Servicio Secreto dispararon contra un sospechosos que presuntamente estaba armado, por lo anterior este fue llevado a un hospital.

The president has just been taken out of the briefing room and the briefing room doors have been locked pic.twitter.com/larxtfvcwt

— Jeff Mason (@jeffmason1) August 10, 2020