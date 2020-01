Eduardo Tena deberá enfrentar proceso por violencia de género

Morelia, Michoacán.- Eduardo Tena Flores, dirigente sindical de los empleados de la Universidad Michoacana, deberá enfrenta un proceso legal en su contra ante el Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia, tras emitir declaraciones en las que califica como “hija de la chingada” y “cabrona”, a la directora de Control Escolar, Josefina Valenzuela Gandarilla.

El líder sindical se suma a la lista de las figuras públicas que en Michoacán ofenden públicamente a las mujeres, en este caso con la declaración realizada el pasado 28 de enero, en la que arremete contra Valenzuela Gandarilla, a quien además le sugiere ponerse a leer.

Acompañada de su representante legal y de compañeras nicolaitas, en entrevista Valenzuela lamentó las declaraciones en su contra, pues considera que éstas no sólo la denigran a ella como persona y funcionaria, sino que representa una agresión clara contra las mujeres.

“Sabemos que para algunos hombres las mujeres no tenemos porqué actuar de determinada manera o tomar decisiones, en este caso debe quedar claro que las decisiones las estamos tomando con base a lo que establece la normatividad Universitaria teniendo en cuenta por supuesto la Ley Federal del Trabajo y el propio Contrato Colectivo de Trabajo; no tenemos ningún interés en violentar los derechos de los trabajadores”.

Debido a que en Michoacán la legislación ya tipifica la violencia de género y la violencia política, cuestionada si procederá ante otras instancias para promover las denuncias correspondientes, Valenzuela conformó que lo están valorando, “tenemos que ser ejemplo también para otras mujeres, porque si nos quedamos calladas dejamos crecer a los victimarios”.

Valenzuela y sus acompañantes se reunirían con Alberto Hernández Ramírez, director del Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia a quien le hicieron entrega de la denuncia correspondiente.

Ahí Valenzuela subrayó que ser permisibles con las agresiones verbales contra mujeres da pie a otras situaciones de violencia mayor, “si dejamos pasar este tipo de cosas y no actúas es por eso que tenemos tantas agresiones y feminicidios, porque otras mujeres no se atreven a levantar la voz y a decir nada de lo que está pasando”.

En el contenido de la denuncia presentada Valenzuela refiere que de las declaraciones se desprende, “que el referido Eduardo Tena Flores, ha pasado más allá del ámbito laboral en el que se debe tener una relación de respeto y probidad a los representantes del empleador, incurriendo en conductas agresivas del ámbito personal, hacia mi persona, insultos y palabras altisonantes, sin mediar provocación alguna”.

Y agrega: “la conducta que despliega el agresor hacia mi persona, evidencia violencia feminicida, la que es palpable por la forma externa de violencia contra las mujeres por razones de género, en ámbitos públicos y privado, derivado de la conducta misógina que puede conllevar impunidad social, esto último, atendiendo a que aliente a sus agremiados a continuar con los insultos, burlas y otras formas de denigración personal, social y laboral.

