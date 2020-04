Educación en línea, discriminatoria y excluyente: Consejo Supremo Indígena

Morelia, Michoacán.- El Consejo Supremo Indígena de Michoacán, se pronunció esta mañana en contra de la educación en línea por considerarla discriminatoria, excluyente y violatoria de derechos.

A través de un comunicado el Consejo –que agrupa a autoridades de 60 comunidades- califican la Educación en Línea echada a andar por la Secretaría de Educación Pública en el marco de la contingencia sanitaria por la que se atraviesa, como improcedente, inoperante y violatoria de derechos para las comunidades originarias, ya que la mayoría de la población indígena en Michoacán no cuenta con recursos económicos suficientes que le permitan el acceso a los servicios de internet.

Se refiere que en Michoacán, habitan más de 136 mil 608 hablantes de un idioma originario, de los cuales más del 90 por ciento viven en localidades no urbanas y rurales, el 74.9 por ciento de la población indígena se encuentran en situación de pobreza y marginación, y ocho de cada diez viviendas en las que habita una persona de habla indígena mantiene rezago habitacional.

Se agrega además que el 19.9 por ciento carece de servicios de agua dentro de la vivienda, 26.6 por ciento no cuenta con drenaje a la red pública y el 13.9 por ciento mantienen vivienda con pisos de tierra.

“En diversos territorios de las regiones p´urhépecha, la costa de Michoacán o el oriente del estado, no cuentan siquiera con señal de teléfono”, apunta en su comunicado el Consejo y denuncia que ninguno de los canales de televisión donde se difunden los programas de “Aprende en casa” de la SEP se pueden observar en las comunidades, ni mucho menos los han difundido por programas de radio, ni entregado por cuadernillos escolares a través de CONAFE.

“La educación en línea es violatoria de los derechos de los pueblos originarios, al no impartir contenidos de acuerdo con nuestras necesidades particulares, cosmovisión, idioma y cultural, aún más, el modelo educativo denominado Nueva Escuela Mexicana no fue consultado de manera libre, previa, informada y vinculatoria con las comunidades originarias, con lo que el Estado mexicano continúa con las viejas políticas integracionistas, paternalistas y discriminatorias hacia los pueblos originarios”.

