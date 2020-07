EE.UU. presenta cargos contra Genaro García Luna, por sobornos del Cártel de Sinaloa

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una nueva acusación penal en contra del exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, el cual se encuentra recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York.

La Fiscalía de Nueva York acusó a García Luna de participar en una empresa criminal. Estados Unidos ya había señalando anteriormente al exfuncionario por conspiración para traficar y distribuir drogas, recibir sobornos y protección por parte del Cártel de Sinaloa y mentir bajo juramento ante las autoridades.

El documento fue difundido este jueves, en el cual la Oficina del Fiscal para el Distrito Este de Nueva York incluyó en la causa a dos subordinados de García Luna, Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño, los cuales fueron acusados de conspiración para traficar cocaína a EE.UU.

El fiscal interno de Nueva York, Seth D.DuCharme, dijo que con la acusación de reemplazo de hoy, García Luna junto con sus colaboradores enfrentarán al justicia por delitos relacionados con la importación y distribución de cantidades masivas de drogas peligrosas.

