Ejecutivo deberá aclarar subsidio de impuesto a nómina pese a estar comprometido

Morelia, Michoacán.- El Ejecutivo del Estado deberá aclarar el subsidio que otorgó al Impuesto Sobre la Nómina, pese a que éste legalmente está comprometido en su totalidad para el pago de deuda pública.

En ese tenor coincidieron Antonio Soto Sánchez, coordinador parlamentario del PRD, y Alfredo Ramírez Bedolla diputado de Morena, aunque con ciertos matices.

Cabe recordar que a partir de lo establecido en el Código Fiscal del Estado, el Ejecutivo está legalmente impedido a echar mano del Impuesto Sobre la Nómina y aplicar un subsidio a éste, por estar comprometido en su totalidad al pago de bancos por deuda pública.

Sobre el particular Antonio Soto aseguró que se está revisando el asunto, “ya ha habido algunos pronunciamientos de especialistas de que no se puede subsidiar ese impuesto toda vez que ya está comprometido por legislación anterior.

“Habría que ver en circunstancias extraordinarias, porque puede buscarse incluso negociaciones y acuerdos con los propios acreedores, yo no descartaría; no es un caso exclusivo de Michoacán sino de varios estados de la República, incluso se ha planteado en el ámbito internacional renegociaciones de deudas externas y de pagos de intereses de empréstitos de las deudas soberanas”.

El perredista consideró que el tema debe analizarse sin decir a raja tabla que sí y qué no, “es probable que se pueda lograr una renegociación o algún acuerdo, esto habría que preguntarle al Ejecutivo del Estado, igual y lograron alguna renegociación y por eso se hizo esa declaratoria”.

Por su parte Alfredo Ramírez Bedolla subrayó que todas las determinaciones que el gobernador está tomando, tanto en el tema de subsidios a impuestos estatales como en el aumento de sueldos a trabajadores de salud, lo tiene que informar al Congreso del Estado

“Nosotros lo vamos a revisar porque efectivamente, el Impuesto a la Nómina tiene candados porque es fuente de pago de deudas; en la última deuda que solicitó el gobernador del estado, una fuente de garantía era ese impuesto, y así hay otras deudas anteriores que también lo señalan”.

Ramírez Bedolla apuntó que el Congreso deberá revisar el informe que entregue el gobernador al respecto, “lo mismo con el anuncio de que homologan el salario de mil 500 trabajadores estatales de salud al que tienen los trabajadores con plazas federales; esto tiene que llegar al Congreso, nosotros lo vamos a revisar”.

En el caso del impuesto sobre la nómina consideró que falta clarificar si se trata de un perdón total del pago de esa obligación, o bien si ésta será prorrateada para los próximos 18 meses.

