Por emergencia , avión arroja combustible sobre escuelas en Estados Unidos, #video

Un avión que estaba en una situación de emergencia y regresaba al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles tuvo que verse a la necesidad de arrojar combustible, el cual afectó a estudiantes de al menos tres escuelas locales , lesionando a niños, esto informaron las autoridades locales.

El avión que pertenece a la compañía Delta despegó del aeródromo con 149 pasajeros a bordo rumbo a China pero se le presentó una emergencia y tuvo que regresar al aeropuerto. Las imágenes difundidas por televisiones locales muestran al avión volando bajo y arrojando chorros de combustible que cayeron en escuelas de la localidad de Cudahy, en el sureste del Condado de Los Ángeles.

El departamento de bomberos de Los Ángeles señaló en un comunicado que a raíz del suceso atendió a 16 personas en la escuela secundaria Jordan y en la escuela primaria 93rd Elementary.

La cifra de afectados asciende a más de 40, en vista de que los bomberos del condado de Los Ángeles atendieron por su parte a 17 niños y nueve adultos en la escuela Park Avenue Elementary, aunque ninguno de ellos tampoco debió ser derivado a hospitales locales.

Las autoridades, incluso de ciudades aledañas como Downey, de mayoría latina, enviaron mensajes a los residentes de cerrar ventanas y evitar salir a la calle mientras se evaluaba la emergencia.

El distrito escolar detalló en su cuenta de Twitter que los paramédicos han atendido a aquellos que se quejan de “irritación de la piel o problemas respiratorios”.

Sin embargo, las normas de aviación estipulan que la liberación de combustible puede llevarse a cabo en aterrizajes de emergencia, pero sólo sobre áreas designadas y a gran altitud.

#WATCH: A plane is seen dumping jet fuel over Park Avenue Elementary School in Cudahy where 17 children and nine adults were treated for skin and eye irritation (credit: @ivan522hdzzz) pic.twitter.com/IDExu5On13

