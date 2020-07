Emiten convocatoria para integrar órganos desconcentrados en el IEM

El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) emitió la convocatoria para integrar sus órganos desconcentrados que, estarán encargados de organizar las elecciones de 2021 para la renovación de la gubernatura estatal, las diputaciones locales y los ayuntamientos.

Del contenido de la convocatoria dieron cuenta en rueda de prensa virtual los integrantes del Consejo General del IEM, quienes informaron que será del 15 de julio al cinco de agosto cuando los interesados puedan registrarse en su página web, en donde habrá un banner de donde se descargaran los archivos que deben ser llenados.

Los órganos desconcentrados del IEM son los Comités Electorales instalados en 112 municipios del Estado, omitiendo Cherán ya que ahí, el proceso de elección de sus autoridades es por la vía de usos y costumbres.

En el caso de Morelia y Uruapan se instalan cuatro y dos Comités respectivamente, lo que da un total de 116 oficinas distribuidas en el territorio michoacano en las que operaran un total de 928 funcionarios electorales, conforme los datos de la presidenta del IEM, Araceli Gutiérrez Cortés.

Los cargos para los que los ciudadanos interesados podrán participar para cada uno de los Comités son: presidente, secretario, vocal de capacitación, vocal de elección, y cuatro consejeros.

Sobre las fases en el proceso de selección la consejera Viridiana Villaseñor habló del registro vía internet del 15 al cinco de agosto; posteriormente del seis al 14 de agosto se revisará la documentación de los aspirantes y se realizará una lista de 20 aspirantes por Comité quienes, serán llamados para la fase de entrevistas mismas que serán virtuales o presenciales.

Posteriormente se elaborará la propuesta de integración de los órganos desconcentrados, misma que se turnará a los representantes de los partidos políticos para que estos realicen las observaciones que consideren pertinentes, mismas que deberán estar debidamente fundadas.

Entre el ocho y diez de noviembre se prevé que concluya todo este proceso y sea aprobada por el Consejo General la integración de dichos órganos, ya que el 20 de noviembre todos ellos se instalarán y empezarán a funcionar. Para el 23 de noviembre empieza el proceso de registro de los ciudadanos que quieren participar como candidatos independientes en las elecciones del próximo año.

Los requisitos que deben cumplir los interesados en participar fueron expuestos por la consejera Irma Ramírez: ser michoacano en pleno ejercicio de sus derechos políticos; estar inscrito en el Registro de Electores y contar con credencial para votar, domiciliada en el municipio o distrito del comité de que se trate; tener más de 25 años al día de su designación; haber residido en el distrito o municipio durante los últimos tres años; no desempeñar, ni haber desempeñado en los tres años inmediatos anteriores a la designación, cargo de elección popular, ni cargo directivo nacional, estatal o municipal en algún partido político o agrupación política; no desempeñar cargo de dirección en la federación, el Estado o los municipios, salvo los que sean de carácter académico; gozar de buena reputación; y; no haber sido condenado por delito doloso que merezca pena corporal. No podrán participar las y los ciudadanos que trabajen en ayuntamientos de ningún nivel.

En cuanto a las remuneraciones que recibirán quienes sean seleccionados para alguno de los cargos dentro de los Comités Electorales, los consejeros explicaron que los sueldos varían de acuerdo a la carga de trabajo.

Para ello el IEM estableció niveles de remuneración para los Comités Distritales y Municipales. En el caso de los presidentes de Comités dependiendo del nivel de distrito o municipio los sueldos mensuales van desde los diez mil a los 16 mil pesos.

En el caso de los secretarios éstos van de los de los nueve mil a los 13 mil; los vocales de ocho mil a once mil; y los consejeros de cinco mil a siete mil pesos.

Tu opinión es importante:

comentarios