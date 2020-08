Encuentran 22 casas vinculadas con César Duarte en Estados Unidos valoradas en 6 millones de USD

Esta semana, el periodista Jesús Esquivel publicó en Proceso que el exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, tiene ocultas en Estados Unidos 22 propiedades mediante familiares, operadores financieros y prestanombres, las cuales no han sido detectadas por la Fiscalía de Chihuahua.

De acuerdo con la información del periodista, la gran mayoría de estas se encuentran ubicadas en El Paso, Texas, y algunas en Nuevo México, en zonas de clase media alta, cuyo valor aproximado suma 6 millones de dólares. Del total, 21 fueron adquiridas durante el mandato de Duarte en Chihuahua (2010-2016).

“Hace poco recibo una llamada y alguien me dice: usted fue a tocar las puertas equivocadas de las casas que supuestamente eran de César Duarte. Me envió después de la plática los documentos de la investigación que esta persona había realizado, se trata de un investigador privado que contrató gente que él me describió como gente comprometida con exponer la corrupción de César Duarte”, platicó para Aristegui En Vivo, Esquivel.