Fallas de la comunicación en tiempos de pandemia

Morelia, Michoacán.- Las políticas de comunicación instrumentadas en época de pandemia y las informaciones que se generan día a día al respecto, navegan entre escollos que evidencian una precaria efectividad en la aplicación de medidas de prevención y falta de claridad entre la población sobre esta crisis sanitaria.

Tal situación ha generado capítulos como el suscitado esta semana en comunidades del municipio de Zitácuaro, en donde las campañas de difusión federales y estatales no resultaron contrapeso a las informaciones que circulaban en lo local a partir de las formas que tradicionalmente se utilizan en esos lugares: vía oral, en asambleas o reuniones, a través de volantes.

“Aviso urgente. Se le comunica a toda la localidad de La Palma que estemos atentos ya que un grupo de varias personas (policías) quieren ingresar a nuestro domicilio a fumigar pero están fumigando el virus…”, señalaba parte del volante difundido el fin de semana en Zitácuaro que buscaba alertar sobre la presunta propagación del Covid-19 en domicilios y pozos de agua, en donde se enlistaba ya a un grupo de localidades como afectadas con la acción.

La reacción de las autoridades no fue inmediata. Para el lunes el Gobierno Estatal alertó sobre la falsedad de tales informaciones a través de los canales habituales (medios de comunicación, sitios oficiales en la web, redes sociales). Pero tal alerta no generó elementos de claridad informativa entre la población inconforme, ni logró evitar los bloqueos de carreteras, a tal punto que las autoridades estatales emitirían un comunicado el martes 12 de mayo sobre la suspensión de los servicios en Unidades Médicas de la Región Oriente en plena crisis sanitaria.

La falta de claridad en la población sobre la situación que atravesamos ha generado estos meses otros escenarios de desbordamiento colectivo en diferentes puntos del país, entre los más sonados está la irrupción de familiares en el Hospital Ecatepec Las Américas en el Estado de México, o el amago de quemar hospitales como en Axochiapan de Morelos, y en el Municipio de Los Reyes en Michoacán.

El escollo entre lo que se comunica, cómo se hace y su alcance, en México ya ha derivado en situaciones de crispación social, sin que hasta el momento se observe un replanteamiento al respecto, esto a ojos de especialistas y comunicadores, que observan también pendientes en el papel que están desempeñando los medios de comunicación.

La perspectiva de las autoridades –al menos en el caso de Michoacán-, tiene que ver con un proceso de reeducación en la población frente a una crisis sanitaria que trastoca patrones culturales que son natura del pueblo mexicano.

Replantear estrategias

La necesidad de replantear las estrategias de comunicación y la corresponsabilidad de la sociedad para mantenerse informada, son dos elementos cruciales para las periodistas Verónica García Magaña y Verónica Torres Medrano.

“En los diferentes órdenes de gobierno tiene que haber un replanteamiento en cuanto a las estrategias de comunicación para hacerlas más cercanas a la ciudadanía; en la condición en la que estamos las redes sociales juegan un papel muy importante, todos lo vemos a diario, cualquier información que se propaga por facebook o twitter mucha gente la cree aunque no derive de una fuente confiable”, apunta Verónica García Magaña del portal informativo PostData.News.

“La situación en la que nos encontramos es grave y obliga a que las estrategias sean diferentes, enfrentadas a estas nuevas condiciones. Es un conjunto de elementos el que está en juego, por una parte ante la situación de temor y riesgo de contagio la ciudadanía reacciona de manera equivocada, porque se cree más a un amigo y a una persona cercana que a una campaña gubernamental”.

-¿El tema de la confiabilidad de las autoridades es un talón de Aquiles para que la ciudadanía acepte o no las informaciones que genera?

“Sí, porque si tú tienes confianza en la autoridad vas a confiar en lo que de ella emana, en este caso la información, me parece que en este momento sí se adolece de credibilidad por una parte, y por otra los ciudadanos no se informan pese a que también la responsabilidad de hacerlo”.

A su vez la comunicadora Verónica Torres Medrano, quien por muchos años ha dado cobertura al Sector Salud, observa serias deficiencias en la estrategia de comunicación que se ha venido siguiendo, “hay que tomar en cuenta una cosa de la población, no toda tiene acceso a internet, televisión, radio o periódicos, le ha faltado tanto al Gobierno Federal como al estatal llegar a esa población que es la que tiene menos acceso a las tecnologías.

“El caso en Zitácuaro se dio en comunidades en donde la información sobre el Covid a la que han tenido acceso es escasa. Federación y Estado se han enfocado principalmente a redes sociales, un poco de radio y de televisión, y mucha gente no tiene acceso a ellas y está desinformada. Sus formas para comunicarse son diferentes, a través de volantes o de boca en boca y no hay estrategia en ese sentido”.

Torres Medrano considera que a las autoridades les hace falta informar claramente qué es lo que está pasando con la enfermedad, no sólo apostarle a la estadística “sin que expliquen por ejemplo porqué están tomando cierta cantidad de muestras, qué está pasando realmente en los hospitales, en de dónde están los contagios, cómo se están generando los focos rojos, explicarle a la gente qué va a pasar si sigue saliendo. Hace falta que las autoridades no se enfoquen en salir a publicitarse sino en acercarse más a la población y decirle frente a frente, así está la situación, aunque se vayan uno por uno, creo que sería una de las acciones más recomendables para que la sociedad pueda realmente conocer qué es lo que está ocurriendo”.

Malas coberturas

Raúl López Téllez tiene una amplia experiencia en la formación de periodistas y la conducción informativa desde la redacción. De entrada él considera que en esta crisis sanitaria al menos a nivel local hay malas coberturas mediáticas sobre lo que sucede.

“En relación a ese tema de lo que pasó en Zitácuaro hice un comparativo de todas las notas que aparecen, y lo que hay por un lado es el propagar la versión del gobierno y el comunicado oficial; las informaciones no tiene ningún contexto, y ni siquiera son capaces de consignar porqué eran erróneas las versiones que se tenían en las comunidades”.

En estos momentos el periodismo está perdiendo la oportunidad de ser orientador –con contextos adecuados- además de informador, a juicio de López Téllez, “por lo menos a nivel local, en donde vemos que los medios de comunicación se convierten en propagadores o continuadores de la confusión.

“No hay un reporteo directo, y se puede entender hasta cierto punto en estas circunstancias el por qué no se da, pero hay maneras de constatar las informaciones y eso no se está haciendo, creo que se está siendo muy descuidado en abordar una temática que es muy seria y se pone en riesgo la vida de muchas personas”.

La falta de un perfil adecuado para comunicar es otro de los aspectos que destaca, “no hablo tanto de una especialidad en periodismo científico, el problema es que ni siquiera se consigna en las informaciones los datos básicos, mínimos, no hay la estructura básica de una nota que debe ser informativa y no especulativa. Incluso no hay un seguimiento periodístico de las informaciones, el seguimiento que se da es a las versiones oficiales”.

En cuanto a las políticas de comunicación oficiales en el contexto de la pandemia apunta que más allá de filias y de fobias se necesitaría un discurso neutro que hable con advertencias severas respecto a los riesgos a una población determinada, “le están apostando más al mensaje político que al mensaje correcto”.

Proceso de reeducación

Julieta López Bautista, es la titular de la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno Michoacano, y de entrada atribuye lo ocurrido en Zitácuaro en el ámbito de la irresponsabilidad de quienes “propagaron rumores que generaron una confusión y desinformación en la gente de esas comunidades.

“No fue sólo un panfleto, fue un conjunto de factores que incidieron para que la gente se desinformara y se ocasionara esta confusión en los pobladores; hubo volantes que se distribuyeron casa por casa, hubo perifoneo, hubo mensajes y videos en redes sociales y también hubo información que los líderes de las mismas comunidades difundieron en reuniones o en asambleas tratando de convencer a su gente de que los pozos de agua estaban siendo envenenados y que los elementos de la Guardia Nacional estaban esparciendo el virus”.

Esta situación López Bautista la encuadra en lo que la Organización Mundial de la Salud ha denominado como “infodemia”, esto es, la propagación de informaciones falsas.

En cuanto a la penetración de las campañas que se han generado, considera que existe información de sobra, “en Michoacán llevamos aproximadamente dos meses desde el primer brote de contagios, pero ya se traía atrás una historia mundial desde que el virus surgió en China, todo lo que venimos viendo de España, Italia, cómo colapsó Estados Unidos y cómo llegó a México por importación. En Michoacán desde antes del primer brote en el estado comenzamos con una estrategia de comunicación muy grande para alertar del problema, dando a conocer en una primera etapa medidas, recomendaciones, informar de las acciones de Gobierno para reducir probabilidades de contagio, brindar atención a los enfermos.

Todos los días estamos emitiendo un comunicado detallado sobre el comportamiento de casos, y hemos tratado de aprovechar mucho lo que nos generan las herramientas tecnológicasy las plataformas para difundir las medidas; también hemos aprovechado todo el despliegue que se genera para la comunicación en tierra a través de los Comités de Promoción a la Salud, con volantes, carteles, perifoneo en cada municipio, a la vieja usanza”.

Frente al cúmulo de acciones enlistadas que, contrastadas con la realidad –como la ocurrida en Zitácuaro- evidencian escollos entre lo que se comunica y ocurre, López Bautista considera las particularidades culturales de México como un factor que incide en los desencuentros entre el saber y hacer.

“Somos un país tradicional que nos formamos a partir de nuestras creencias, de cómo nos educan, por eso hablamos mucho de que tenemos que reeducarnos, porque el virus -al menos hasta donde sabemos- vamos a permanecer y vamos a tener que aprender a convivir con él mientras no haya una vacuna o una cura.

“En el tema de las creencias como el que si están regando un virus y nos están matando, es muy difícil de contrarrestar por más información que haya, si la gente no asume esta parte de corresponsabilidad que debemos asumir todos esto va a ser mucho más complicado”.

No basta sólo comunicar

No basta sólo comunicar, apunta el sociólogo Oscar Maisterra Martínez –con una amplia trayectoria en trabajo e investigación en materia de comunicación, principalmente en zonas rurales-, “la comunicación a veces causa acción y movilización, pero éstas deben estar sustentadas en una reflexión global, de un carácter más profundo”.

El problema –agrega- es que las noticias falsas corren como la lumbre y hay una cierta tendencia de reaccionar sin reflexión a ciertos estímulos, “basta que uno empiece a decir en un grupo que la virgen le habla y hay reacciones muy fuertes. Este tipo de cosas son estímulos a lo más primitivo del hombre, a sus miedos”,

En el caso de la crisis sanitaria, considera que se requiere una acción y expresión más popular de los temas, ya que si bien observa correcto lo que realiza diariamente el susbsecretario federal de Salud, Hugo López-Gatell de explicar los pormenores sobre la situación, lo cierto es que esas informaciones son accesibles o comprensibles para toda la población.

“Mi teoría siempre fue al revés de lo que está sucediendo, no critico la información que se está dando pero quizás es insuficiente. En materia de comunicación considero que se debe trabajar en el sentido contrario, hacer que la gente se exprese y que exprese lo que entiende sobre lo que está oyendo, y que entonces se pueda discutir sobre lo que escucha, sabe y entiende. Se requiere empezar desde abajo a informar y discutir los temas con la gente”.

Tu opinión es importante:

comentarios