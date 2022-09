Escoltas despojan de equipo de trabajo a fotoperiodista en Michoacán

Morelia, Michoacán.- El fotoperiodista michoacano Juan José Estrada Serafín, denunció haber sido despojado de su equipo fotográfico de trabajo, a manos de un par de escoltas, en la ciudad de Morelia.

A través de una publicación en su cuenta de Facebook, el fotógrafo corresponsal de la agencia Cuartoscuro narró que al medio día de este miércoles, dos presuntos escoltas, con lujo de violencia lo despojaron de una cámara marca Sony modelo A7III.

El robo, detalló, ocurrió en las inmediaciones del Poder Judicial de la Federación, durante la cobertura del traslado de 167 detenidos hacia el penal «David Franco Rodríguez».

«Las dos personas que me robaron el equipo iban en una camioneta blanca escoltando una camioneta tipo Suburban Blanca. No podemos permitir más violencia a nosotros los periodistas. Exijo me sea devuelto mi equipo íntegro de manera inmediata y el cese al hostigamiento al gremio», expresó Estrada Serafín.

El reportero gráfico adelantó que el robo y agresión del que fue objeto, serán denunciados en próximas horas ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Juan José Estrada ha sido colaborador de diversas agencias y medios de comunicación nacionales e internacionales, como Univision, The New York Times, The Guardian, AFP, Aljazeera, entre otros.