Estado acusa falta de recursos federales pero retiene participaciones a municipios

Morelia, Michoacán.- Mientras con una mano el Gobierno Estatal acusa al Federal por falta de recursos a Michoacán para hacer frente a la contingencia sanitaria, con la otra retiene las participaciones que corresponden a los municipios, los cuales ya proyectan la promoción de una controversia constitucional al respecto.

El tema de la retención de participaciones por parte del Estado a los municipios no es nuevo, pero en tiempos de crisis sanitaria genera mayores afectaciones.

El tema de las participaciones a los municipios, su cálculo y ministración por parte del Estado, ha sido motivo de múltiples controversias constitucionales en los últimos años, algunas de ellas proceden y otras son desechadas de plano por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En este caso los ayuntamientos presididos por Morena en Michoacán, denuncian la falta de ministración de recursos –incluso desde enero pasado- de las participaciones federales que les corresponden este año. El problema es que por ley dichas participaciones federales son entregadas a Gobierno Estatal para que éste haga la ministración de los recursos que corresponden a los municipios; es ahí donde los recursos se atoran y no llegan a los ayuntamientos.

Tal situación fue abordada el pasado fin de semana en una reunión sostenida por autoridades, representantes populares y cuadros de Morena, informó el diputado Alfredo Ramírez Bedolla en entrevista con la prensa.

Frente a la situación es que las autoridades municipales de Morena elaboran ya la controversia constitucional que prevén promover, aunque hasta el momento no existe una fecha definida para ello.

En contrapartida al proceder del Gobierno Estatal con los municipios, Alfredo Ramírez refiere que a Michoacán ha llegado mayor monto de recursos federales durante el primer cuatrimestre de 2020, que lo registrado en el mismo periodo de 2019.

Conforme a los reportes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Ramírez Bedolla apuntó que Michoacán recibió de enero a abril 10 mil 786 millones de pesos de recurso federal, lo que representa un alza de 835 millones de pesos respecto a lo registrado en el mismo periodo del 2019.

