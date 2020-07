Este próximo lunes se dará a conocer la propuesta de regreso a clases

Este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador detalló que la propuesta para el regreso a clases de la Secretaría de Educación Pública (SEP) se llevará a cabo junto con el sector privado, ante la pandemia de coronavirus este próximo lunes.

“Les adelanto que lo que viene el lunes en lo del regreso a clases también es un trabajo que vamos a llevar a cabo en coordinación con el sector privado en materia educativa”.

“Analizamos detalladamente el curso de la epidemia en las distintas entidades, la decisión no esta tomada, existen algunas indicaciones que sugieren que definitivamente en el mes de agosto no será posible regresar, quizá en el mes de septiembre, todavía no se toma una decisión”, agregó amlo.

A principios de julio, la SEP confirmó que el inicio del ciclo escolar sería con base en el semáforo epidemiológico de cada estado del país y aplicando todas las medidas sanitarias.

Por su parte, Moctezuma Barragán adelantó que el ciclo escolar 2020-2021 comenzará a distancia y destacó que aunque se regresará cuando el semáforo esté en verde, no significa que las clases no puedan arrancar con la educación a distancia y la estrategia Aprende en Casa.

