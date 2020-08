“Esto es una persecución política”: Calderón a AMLO por caso Odebrecht

El expresidente de México Felipe Calderón Hinojosa, presumió que fue el mandatario que más criminales ha extraditado a Estados Unidos, mientras dijo que podrán acusarlo por todo pero no de saludar a la madre de “El Chapo”, haciendo alusión al actual presidente Andrés Manuel López Obrador, o de liberar a delincuentes.

El exmandatario cuestionó la filtración de documentos de la Fiscalía General de la República (FGR) a la revista Proceso que lo implica en el esquema de corrupción de Odebrecht por contratos de la planta petroquímica Etileno XXI.

Durante una entrevista con Radio Fórmula, Calderón dijo que su gobierno se caracterizó por detener a 25 de los 34 criminales más buscados de la justicia en ese momento, pese a que la ciudadanía no estuviera de acuerdo con su estrategia.

“Me podrán criticar muchas cosas, habrá quien incluso esté de acuerdo en desacuerdo con esa actitud y estrategia, pero yo no soy el Presidente que anda saludando a la mamá de ‘El Chapo’ “.

Aseguró que no liberó a ningún criminal bajo ninguna circunstancia y presumió que fue el presidente de México que más criminales ha extraditado ante la justicia de Estados Unidos.

De igual forma acusó al presidente López Obrador de “persecución política” por las filtraciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso Odebrecht.

“Lo que están haciendo es utilizar la Justicia o la Fiscalía, no para hacer justicia, sino para asustar o querer asustar o castigar a enemigos políticos, adversarios del Gobierno que saben que les pueden quitar la mayoría en el 2021, ésta es una persecución política que no tiene base”.

Calderón acusó como principal responsable del caso Odebrecht a Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) de 2012 a 2016 durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

“¿Y dónde está Lozoya ahora? Lozoya no va a pisar la cárcel y lo que está haciendo el Gobierno de López Obrador es utilizar este caso no para hacer justicia, no para castigar la corrupción, sino para utilizarla con mentiras o propósitos de persecución política a sus adversarios”.