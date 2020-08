Estudios de vacunas contra Covid-19 son esperanzadores, pero podrían no dar fruto: OMS

Este lunes, la Organización Mundial de la Salud (OMS), advirtió que las investigación de vacunas contra Covid-19, que en algunos laboratorios de todo el mundo ya se encuentra en las últimas fases de pruebas esperanzadoras, pudieran no dar frutos.

“Varias vacunas se encuentran en la fase tres de las pruebas clínicas y todos esperamos que de ellas salgan vacunas eficaces que ayuden a que la gente no se infecte, pero ahora mismo no hay una panacea, y quizá no la haya nunca”, detalló el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.