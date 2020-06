Ex trabajadores del Seguro Popular se manifiestan frente a Zona Militar, exigen recontratación en Insabi

Morelia, Michoacán.- Un aproximado de 80 ex trabajadores del Seguro Popular se manifestaron a las afueras de la XXI zona militar, con la finalidad de ser escuchados por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, quien pernoctó ahí.

De acuerdo al ex trabajador Josue Alonzo García Jacobo, desde enero, un aproximado de 150 ex trabajadores del Seguro Popular se quedaron sin empleo, durante el proceso de extinción de este instituto y la creación del Instituto de Salud para el Bienestar, bajo la promesa de que serían recontratados, sin embargo esto no fue así.

En entrevista, refirió que son aproximadamente 150 trabajadores en todo el estado de Michoacán los que están en esta situación, por lo que piden solución a sus demandas.

“Hay algunos compañeros que estuvieron de diez a 11 años en el seguro popular y fueron despedidos, por su edad, por la pandemia o por algún tipo de discapacidad ya no han encontrado trabajo”, lamentó.

Al respecto, exigieron al director del Insabi, Juan Antonio Ferrer que pueda atender y regularizar la situación de estos 150 ex trabajadores.

A pregunta expresa señalaron que en casi seis meses de desempleo sólo han sido atendidos por la secretaria de salud estatal, Diana Carpio Ríos, quien tajantemente ha señalado que no hay espacio para ellos en el Insabi.

“Es injusto ya que sí se han recontratado a algunas personas en el área administrativa, incluso a practicantes les han dado contrato, no así a quienes llevaban más de diez años en servicio”.

