Exhorta Congreso a ayuntamientos que paren despidos de personal en contingencia

Morelia, Michoacán.- Que paren los despidos masivos durante esta contingencia sanitaria, fue el exhorto realizado este martes por el Congreso local a los ayuntamientos michoacanos, debido a los ceses que se han venido realizando en algunos en las últimas semanas.

El llamado fue realizado a propuesta del diputado Octavio Ocampo Córdova, quien habló en tribuna de despidos masivos sin aludir a ningún municipio en particular.

Frente a la pérdida de empleos que en general se ha generado con la crisis sanitaria, el legislador acusó que hay oportunismo y mala fe en administraciones municipales “que han venido despidiendo de manera sistemática a sus trabajadores, esto no tiene justificación alguna”

“La pandemia no puede ser usada para beneficio personal para cobrar revanchas, para acumular poder y romper el pacto federal y la República en la que se funda nuestra sociedad”.

Aseguró que el dinero de la nómina es dinero para los trabajadores, no recursos propios de los alcaldes, “es la ciudadanía que paga para que haya un aparato que le sirva. No son los alcaldes quienes contratan ni quienes pagan de su bolsillo, sólo son administradores de los impuestos y recursos de todos”.

