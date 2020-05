Exige PT a Congreso local no dar albazo con Ley de Educación

Morelia, Michoacán.- La nueva Ley de Educación que se discute en comisiones dentro del Congreso local, dio pie a que el Partido del Trabajo exigiera no dar un albazo y que la norma sea discutida ampliamente.

Cabe apuntar que a partir de la aprobación de la Ley General de Educación en septiembre pasado por el Congreso Federal, las legislaturas locales están obligadas a armonizar la legislación local con la federal.

Bajo esa perspectiva la Comisión de Educación ha venido trabajando el dictamen respectivo, ya que su presidente, el diputado Antonio Madriz Estrada promovió en diciembre de 2018 una iniciativa de Ley que pretendía quedara aprobada por el pleno este 15 de mayo Día del Maestro. Sin embargo el dictamen ha encontrado opiniones encontradas entre los integrantes de la comisión ya que también existe otra iniciativa presentada en octubre de 2019 por el Grupo Parlamentario del PT

En ese contexto el líder estatal petista, Reginaldo Sandoval Flores, ofreció este jueves una rueda de prensa virtual acompañado de los diputados federales Maricruz Bernal Espinoza y Francisco Javier Huacus Esquivel, quienes pidieron al Congreso local no dar un albazo con la Ley de Educación.

Reginaldo Sandoval Flores acusó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) “a la más vieja usanza”, distribuyó un machote de Ley que distribuyó a los Congreso locales para que éstos lo aprobaran.

“Desafortunadamente en el caso de Michoacán, Morena está avanzando con este machote”, refirió y enlistó que esta propuesta subordina al sistema de salud estatal a lo que determine la autoridad educativa federal, sin atender el contexto local y regional del servicio educativo.

“No le permite a la entidad desarrollar propuesta educativa al señalar que sí puede tener programas y planes de estudio contextualizados siempre y cuando cumpla los lineamientos que para tal efecto emita la SEP”.

Por lo que toca a las normales pública, agregó que las mallas curriculares sólo serán de acuerdo a lo señalado por la autoridad educativa federal, y no observarán el contexto local y regional del servicio educativo, “limita a la entidad para que sólo emita una opinión respecto de los contenidos, planes, y programas de estudios, y también limita el ejercicio y goce del derecho a la educación inicial al dejarlo sólo como una opción educativa y no una obligación constitucional del Estado Mexicano”.

Cuestionó que en la propuesta no se establezca como un derecho humano fundamental la educación inicial.

