Exigen a Silvano diseñar programa emergente para atender a familias resineras

Morelia, Michoacán.- Comunidades, ejidos y organizaciones sociales exigen al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, que se diseñe un programa emergente para la atención de familias resineras en el estado, mismas que se han visto gravemente afectadas durante la crisis sanitaria por el Covid-19.

A través de un pronunciamiento, 32 comunidades y ejidos, así como cinco organizaciones sociales, refieren que de la recolección de resina viven alrededor de diez mil familias en Michoacán, de las cuales alrededor de 4 mil corresponden a la región Oriente, tres mil a la región Centro y otras tres mil se ubican en comunidades indígenas de la Meseta Purépecha.

Apuntan que desde marzo se redujo considerablemente la demanda de resina por parte de las industrias y desde mediados de abril están prácticamente suspendidas todas las actividades industriales y, consecuentemente los recolectores de resina se han quedado sin ingresos desde hace 5 meses.

“Los ingresos que las familias obtienen por la recolección de resina -alrededor de 50 mil pesos por año- los destinan casi en su totalidad a cubrir sus necesidades básicas de alimentación y a la compra de cuadernos, lápices y utensilios para las actividades escolares de niños y niñas”.

Alertan del riesgo de que la producción de resina se menoscabe para dar paso al cambio de uso de suelo, lo que –apuntan- permitiría el avance de la frontera agrícola a través de las huertas de aguacate y de moras, la expulsión masiva de familias, así como el debilitamiento de la organización comunitaria y el avance de actividades criminales. “El 30 por ciento del suministro del agua del Sistema Cutzamala proviene de la captación de agua que realizan los bosques de Michoacán.

Es decir, que la desaparición de estos bosques también comprometería la provisión de agua de millones de personas en la Ciudad de México y el área metropolitana, por lo que las consecuencias se magnificarían”.

Explican que la mayoría de recolectores de resina no tienen acceso a la tierra, es decir, no son ejidatarios o comuneros, sino personas avecindadas en cada núcleo agrario, por lo que obtienen su sustento de la extracción de resina de pino y, para ello, pagan una renta por los árboles a los ejidos y comunidades; además no están registrados en el IMSS ni en ninguna otra institución de salud y “aunque en el nuevo sistema de salud la atención primaria es universal, para estas comunidades es muy limitado el acceso a medicamentos y a atención médica especializada, por lo cual están en el desamparo ante cualquier enfermedad grave”.

De manera concreta son cuatro planteamientos los que realizan al gobernador, mismos que a la letra señalan:

1. Asegurar la asignación de un ingreso mínimo suficiente para satisfacer la canasta básica alimentaria para las familias de los recolectores de resina de pino. El costo ponderado de la canasta básica alimentaria es de alrededor de 3,200 pesos mensuales, monto mínimo que deberá ser garantizado a estas familias por lo menos hasta el próximo año, cuando se espera que se logre la reactivación de la cadena productiva de la resina de pino.

-La asignación de estos recursos podría ser a través de esquemas de trabajo temporal que permitan asegurar la conservación del bosque con trabajos de vigilancia, podas, aclareos, reforestaciones, protección contra incendios, etc.

-Considerar la asignación de recursos con un enfoque de igualdad de género y garantizando la participación de jóvenes y mujeres sin derechos agrarios. La carencia de derechos sobre la tierra en muchos casos les impide a las familias acceder a apoyos de gobierno federal como los de Conafor y Sembrando Vida.

2. Impulsar un programa de emergencia para el acopio de resina de pino de estos productores, ya sea a través de la capitalización de las industrias de procesamiento del sector social o bien como un ente intermediario. Los padrones de las y los resinadores del estado se pueden elaborar a partir de los registros de las industrias de procesamiento del sector social y deberán hacerse públicos para evitar un uso indebido de esos recursos, abonando a un proceso ejemplar de transparencia.

-Apoyo dirigido a las resineras comunitarias de la Asociación Regional de Interés Colectivo y a las ubicadas en las comunidades indígenas de San Francisco Cherán, Nuevo San Juan Parangaricutiro y San Francisco Uruapan para la reactivación de las cadenas de valor. Incluso, considerar el impulso a una nueva resinera social que tenga tecnología de punta para elaborar derivados de la brea y del aguarrás que abran otros mercados.

3. Impulsar la creación de un Fondo de Emergencia para la atención, reactivación y fortalecimiento de las industrias sociales resineras de Michoacán, para acelerar el proceso de reactivación de esta cadena productiva y para conservar todos los empleos directos e indirectos del sector social. El Fondo de Emergencia podría ser híbrido y tener con las siguientes características de operación:

-Que la mayor parte de los recursos se destinen al financiamiento para la reactivación de las industrias sociales resineras (capital de trabajo y otros conceptos financieros).

-Que otra parte del fondo sea destinado a impulsar la inclusión de las y los jóvenes avecindados sin acceso a la tierra en la cadena productiva de la resina o de otras actividades relacionadas con el manejo de los bosques, para que no se vean obligados a abandonar los territorios por falta de medios de vida.

-Complementarlo con un programa de impulso al cuidado y restauración de los bosques (dirigido específicamente a las familias recolectoras de resina).

4. Fomentar la organización de las comunidades y ejidos resineros para fortalecer el manejo forestal comunitario y darles la capacidad de negociación que requieren ante la volatilidad del precio de la resina que es unilateralmente fijado por parte de la industria y que no siempre favorece la producción primaria.

El pronunciamiento es firmado por las comunidades de Cherán, Pataban, San Bartolo, y San Pedro Jacuaro, así como de los ejidos de Aputzio de Juárez, Landeros, Agostaderito, Ajolotes, Arroyo Seco, Asoleadero, Colmena y Parritas, El Aguacate, El Barro, El Chaparro, Epunguio, Hervidero y Plancha, Huaniqueo, Taretan, La Granja, Los Sauces,

Manzana de Carindapaz, Mártires del Chaparro, Mata de Pinos, Morelos (antes Siripeo), Piedra Parada, Pucuato, Puerto de La Mula, San Lucas Huarirapeo, San Matías, San Pedro Jacuaro, Santiago Tuxpan, Jucutacato y su anexo: La Cañada, y por las organizaciones Asociación Regional de Interés Colectivo Lázaro Cárdenas (ARIC), Resiliencia y Desarrollo Comunitario, AC., Grupo Interdisciplinario de Tecnología Rural Apropiada, AC (GIRA), . Consejo civil mexicano para la Silvicultura Sostenible AC (CCMSS), y la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales secciones Michoacán y Nacional (Red MOCAF).

Tu opinión es importante:

comentarios