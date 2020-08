Explosión de gas destruye tres casas en Baltimore, reportan cinco heridos

La explosión de una tubería de gas provocó la destrucción de tres casas adosadas en Baltimore, Maryland, el siniestro dejó un residente muerto y varios heridos, de acuerdo con el departamento de bomberos de la ciudad.

El último reporte al respecto indicó que al menos cinco personas se encontraban atrapadas entre los escombros.

De acuerdo con informes locales la explosión ocurrió alrededor de las 10 de la mañana, hora local en una zona residencial del noreste de la ciudad.

El cuerpo de bomberos y de emergencia llegaron al lugar para ayudar a las víctimas, con funcionarios de Baltimore Gas and Electric y la Oficina de Manejo de Emergencias de Baltimore también en la escena.

Una mujer adulta fue declarada muerta en el lugar y dos residentes de las casas destruidas fueron trasladados al hospital en estado grave de salud, informó el departamento de bomberos a través de su cuenta de Twitter.

El hecho ocurrió en el vecindario Reistertown Station, aún no se verifica la causa de la explosión. Fueron apoyados por más de 200 bomberos y socorristas, junto con el alcalde de la ciudad.

UNBELIEVABLE: multiple homes have been LEVELED by an explosion in Northwest Baltimore, one person has died and multiple others still missing, possibly children #BREAKING #Chopper4 @nbcwashington #BaltimoreExplosion pic.twitter.com/6Bspu7ksES

— Brad Freitas (@Chopper4Brad) August 10, 2020