Fabrican 20 mil bolsas de plástico para los cadáveres que haya por Covid-19

La Asociación Recicladores Unidos de Bolsas Plásticas (Ruboplast) en el Estado de México está realizando 20 mil bolsas-sacos de polietileno biodegradable para depositar los cadáveres de las personas fallecidas por el coronavirus.

Por medio de un intermediario el gobierno federal pidió a la agrupación la fabricación de las bolsas, por lo que las empezaron a realizar desde hace una semana. Hasta ahora se han fabricado tres mil sacos de polietileno.

Reportó que en 10 días deberán entregar las 10 mil bolsas en una primera etapa y después podrán fabricarse otras 40 mil bolsas.

A partir de la prohibición del uso de bolsas de plástico de un solo uso, la industria tuvo una disminución en la producción y distribución de bolsas, sin embargo, la emergencia sanitaria por coronavirus hizo que se permitiera el uso de bolsas para separar los residuos de los hogares con el fin de evitar contagios de coronavirus.

“Por ese lado tenemos trabajo, pero la cuestión es que nada más será temporal, no sabemos qué va a pasar después de esto, nosotros seguimos trabajando no hemos despedido a ninguna persona, algunas personas se fueron por temor al coronavirus a sus lugares de origen, pero ya no contratamos a más gente, definitivamente ahorita estamos con la gente que teníamos, no se despidió a nadie y seguimos trabajando, esos es lo mejor de todo”.