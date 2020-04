Fallecidos no reclamados de Covid-19 irán a fosas comunes

Tranquilo como siempre, el Panteón Municipal en Morelia se encuentra “sereno”. Los trabajadores dispersos cada quien en sus cosas y los que ayudan a limpiar tumbas platican en la entrada. En este lugar, aún no se reciben ningún caso de persona fallecida por Covid-19 durante esta emergencia sanitaria y pandemia a nivel mundial.

Sin embargo, se encuentra listo para cualquier situación; el Panteón sería el tercer filtro durante un proceso de muerte por esta causa :

“nos traen la documentación y ya vemos si es cremación o inhumación; utilizaríamos googles, cubre bocas, guantes, protección para botas y traje especial. Y aunque no sea para esto, ya tenemos esto desde antes: los guantes y los lentes, pero, ahora son especiales. Tuvimos capacitación, pero no hemos tenido ningún caso de Covid19, aun no hemos utilizado el protocolo”. Explica Héctor Hugo Sánchez, jefe de panteones del Municipio de Morelia.