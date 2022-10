Fallo de Corte en materia indígena, sólo aplica a dos municipios: Gabriela Cázares

El fallo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, invalidando el Capítulo correspondiente a pueblos indígenas en la Ley Orgánica Municipal, sólo es aplicable para los dos municipios que promovieron la controversia, subraya la diputada Gabriela Cázares Blanco, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso del Estado.

Cabe recordar que la Corte invalidó el referido capítulo en el que se norman los presupuestos directos de las comunidades, bajo el argumento de que al momento de legislar, el Congreso no consultó a las comunidades como está constitucionalmente obligado cuando se trata de asuntos relacionados con éstas.

Hasta que se haga pública la sentencia de la Corte con su respectivo engrose, el Congreso conocerá con puntualidad el criterio establecido; por lo pronto ha empezado ya los trabajos para reponer el proceso a partir de la notificación del fallo.

Al respecto, Gabriela Cázares apunta que existe la idea de que la supresión del Capítulo de Pueblos Indígenas, aplica de manera general, “pero no es así, fueron controversias que promovieron dos municipios y en los resolutivos de la Corte está bien claro que los efectos son específicamente entre las partes, es decir, que solamente aplica para esos dos municipios.

“Lo que nos notificaron y que queda muy claro, es que no es de aplicación general, específicamente aplica para las comunidades de estos dos municipios que promovieron la controversia”.

-Pero tendrán que legislar para reponer el procedimiento pensando en todos los municipios, porque existe la posibilidad de que otros ayuntamientos que se sientan afectados puedan promover controversias similares.

“El riesgo que nosotros vemos es precisamente ese, que otros municipios empiecen a buscar el mismo mecanismo, por eso es que estamos ya buscando la manera de revertirlo, apoyándonos también en los derechos establecidos en los tratados de Derecho Internacional para Pueblos y Comunidades originarias”.

El derecho a la consulta –subrayó- es para garantizar el resto de los derechos, no es para que se convierta en un obstáculo para que las comunidades accedan a ellos, como ha sucedido en este caso.

“El fallo de la Corte me parece que va en contra del objetivo que tenía este derecho a la consulta, si bien para legislar no hubo una consulta formal, lo que sí hubo fue una aceptación tácita, porque desde hace años las comunidades venían peleando ese derecho por vía judicial.

“Además a partir del año pasado, en que este derecho quedó establecido en la Ley Orgánica Municipal, muchas comunidades empezaron a hacer su trámite para poder ejercer su presupuesto de manera directa; eso implica una aceptación tácita, y me parece que la controversia es un recurso tramposo de los ayuntamientos, porque sabemos que en muchos casos ha habido esta resistencia porque sienten que se les daña, que se les quita parte de su presupuesto”.

La legisladora explicó que el presupuesto municipal está integrado de manera proporcional, de tal forma que a cada tenencia le corresponde un porcentaje de acuerdo al criterio poblacional, “entonces, lo que pasa es que muchas veces los ayuntamientos no lo ejercían de esa forma, y ahora sienten que se les está dañando en ese sentido, pero no es así”.

-¿Se van a apoyar en el IEM para las consultas a la Ley Orgánica?

“Estamos analizando esa posibilidad, hay diferentes posturas; algunos compañeros diputados dicen que el propio Congreso tiene que consultar, yo no estoy muy de acuerdo con eso porque creo que no es exacto”.

-Generalmente el Congreso ha confundido las reuniones de trabajo y los foros con las consultas…

“Así es, no son consultas; en la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana, hay otras vías para para poder entablar este diálogo y buscar los consensos, a eso estamos apelando, no es una consulta como tal, por supuesto, sin embargo, lo que queremos es que se cumpla con el objetivo de que las comunidades sean tomadas en cuenta en la forma en que ellos nos digan, porque esa es otra cosa, a lo mejor nosotros tenemos una idea incorrecta con respecto a cómo debería ser la consulta o a quién debería de hacerla.

“Somos respetuosos de la interculturalidad y a los usos y costumbres, así que tenemos que escuchar de parte de ellos cómo consideran que debemos consultarlos, porque se puede consultar a través de las autoridades tradicionales o de las autoridades comunales, en el caso de los que ya están en ejercicio de autogobierno, y eso es correcto y es legal si ellos así lo determinan, porque son los representantes de la comunidad”.