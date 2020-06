“Mi familia creó al hombre más peligroso del mundo”: Sobrina de Trump

Ciudad de México.- Mary L Trump, sobrina del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump aseguró en su nuevo libro que su familia creó a la persona más peligrosa del mundo, en referencia al Ejecutivo Estadounidense.

En su nuevo libro, “Too much and never enough: How my family created the world’s most dangerous man” (Demasiado y nunca suficiente: Cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo), aborda las circunstancias en las que creció Trump, lo que formó su ideología de no sólo ganar, sino hacer perder a los demás.

El libro llegará a los estantes estadounidenses sólo una semana antes de que inicie la Convención Nacional Republicana, en la que Donald Trump aceptará la nominación de dicho partido.

En este libro se expone como presuntamente Donald Trump amasó su fortuna a través de esquemas fraudulentos y una serie de empresas declaradas en bancarrota.

Esta investigación fue publicada en su momento en el New York Times y ganó un premio Pulitzer, información que fue proporcionada por Mary L Trump.

