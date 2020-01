Familia mexicana abandona su vuelo al enterarse que viajaría con AMLO

Ciudad de México.- Una familia mexicana decidió abandonar el avión en el que viajaría al enterarse de que en el mismo avión se encontraba el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Uno de los pasajeros logró captar el video en video, dónde cuestionó a esta familia sus razones para bajarse.

“Es por seguridad”, le replicó el padre de familia; posteriormente el otro pasajero le preguntó si se sentía inseguro de viajar con el Presidente, a lo que replicó que “Para su familia es inseguro”.

Hasta el momento no se ha dado a conocer una postura oficial por parte de la aerolínea, por lo que al momento no se conocen los verdaderos motivos de la familia para no haber volado junto con el Presidente.

