Familiares de desaparecidos exigen presupuesto para búsqueda

Familiares de personas desaparecidas se manifestaron este jueves afuera de palacio nacional, todos con cubrebocas y algunos con monos blancos de protección, exigieron la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas indicó el martes que el decreto de austeridad del presidente López Obrador tendrá “un impacto mayúsculo en su funcionamiento”, sin embargo, ayer el presidente lo descartó.

“No se van a quedar familiares de víctimas sin apoyo, no se van a quedar los enfermos sin medicina, no se van a quedar los creadores sin sus becas, no se van a quedar los artesanos sin sus apoyos. Es poner orden porque estaba muy fraccionado todo”, dijo López Obrador sobre la austeridad.