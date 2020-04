Federación, aliada de los michoacanos; error de Silvano ir a la confrontación: Alfredo Ramírez

El Insabi ha enviado a los estados 25 mil millones de pesos para hacer frente al coronavirus, señala el diputado.

Morelia, Michoacán.- El Gobierno de México ha sido un aliado de Michoacán y de sus habitantes, por lo que en plena emergencia sanitaria por el COVID-19 en nada ayuda la confrontación del estado con la federación; los ciudadanos esperan que estemos a la altura de las circunstancias y que abonemos a la unidad para trabajar en coordinación todos los niveles y órdenes de gobierno, afirmó el diputado Alfredo Ramírez Bedolla.

El diputado local de Morena afirmó que es un error del Gobernador Silvano Aureoles negarse a la coordinación con el Gobierno de México para hacer frente a la pandemia, porque la estrategia para aminorar el impacto del coronavirus debe estar fundada en principios científicos, y no obedecer a caprichos personales que podrían poner en riesgo a la población.

Añadió que la estrategia federal contra el COVID-19 está en manos de especialistas altamente calificados, y de un equipo multidisciplinario que no sólo vela por el bienestar de las y los ciudadanos, sino que se preocupa también porque la economía de las familias no se vea tan afectada por la reducción de la movilidad social, por ello ha recomendado reanudar actividades a mediados de mayo en municipios que no registren contagios.

Respecto a la carencia de insumos médicos para atender la contingencia que ha señalado Silvano Aureoles, el diputado local señaló que el Gobierno de México, a través del Instituto de Salud para el Bienestar, adelantó a las entidades federativas 10 mil millones de pesos correspondientes al trimestre de mayo a junio, cantidad que se suma a los 15 mil millones que se les envió en el primer trimestre para que tengan capacidad de atender a la población durante la fase dos del contagio de coronavirus.

“No es tiempo de campaña política que divide, es tiempo de campaña de unidad por el bien de todos”, afirmó Alfredo Ramírez Bedolla y reiteró el llamado a la población a cerrar filas con el Gobierno de México para hacer frente al COVID-19.

