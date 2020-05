Felipe Calderón sabía de los vínculos de García Luna pero no hizo nada: ex embajadora

Ciudad de México.- El gobierno de México que encabezó Felipe Calderón sabía de los vínculos del ex secretario de seguridad pública Genaro García Luna pero decidió no hacer nada al respecto, acusó Roberta Jacobson, ex embajadora estadunidense en México.

Al respecto, señaló que el gobierno de Estados Unidos recopiló rumores e información precisa que apuntaba el nexo de García Luna con el Cartel de Sinaloa, documentos que fueron entregados al gobierno mexicano, sin que hayan obtenido ningún tipo de respuesta al respecto.

Sin embargo y pese a la falta de un posicionamiento público, la ex embajadora negó que Estados Unidos haya sido cómplice de su actuar, pese a que dicha información únicamente fue entregada de forma privada y, pese a no generar ningún deslinde de responsabilidades, no hizo una denuncia pública, como dicho país acostumbra hacer con sus enemigos políticos.

“Culpar a Estados Unidos por datos que poseía y sugerir que el gobierno de México no tenía la misma información sobre la corrupción o problemas de un funcionario, probablemente es tan inocente y peor, francamente, que una duplicidad”.

“El gobierno mexicano sabía tanto como nosotros, si no es que más, y nunca tomó acciones en su momento y por ello encuentro un poco ingenuo culpar a Estados Unidos por no tomar medidas”, subrayó.

Cabe señalar que actualmente García Luna enfrenta proceso por conspiración para el tráfico de drogas en Estados Unidos.

