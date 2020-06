“A Figueroa si lo apoyaría, a otro no”

No hay mucho pierde, vive en la calle principal y casi siempre está. Marcos Amado Castro desayunaba en su casa un poco tarde previo a la entrevista. El, de cabellos blanco y barba larga come un plato de frijoles mientras se escucha el cantar de los pájaros y el ruido de la calle.

Uno de los ídolos de antaño del Atlético Morelia y hasta la semana pasada, Monarcas Morelia, se ve un poco desdibujado y el mismo se lo atañe a la edad, sin embargo, el famoso “Semillas” platica mucho sobre su historia: “Me sacaron en el periódico cuando tenia 18 años porqué me puse un sombrero grande y un periodista me tomó una foto, y de ahí empecé” El semillas tiene 69 años y toda su vida de aficionado: “Empecé desde el campo Morelia, iba a ver cuando vino Carlo Milok; daba unos tiros bien fuertes, era duro”

Cuando el quipo ya era Atlético Morelia y jugaba en el estadio Venustiano Carranza: “Me puse a vender pepinos con chilito pero tuve que ir a pagar y no me dejaron venderlos, entonces vendí semillas. Era bien emocionante en el Venustiano y a las 12:00 más bonito se sentía el calor y las chelas; el kilo de semillas valía 4 pesos y yo lo aventaba todo, regalaba mucho cuando metían gol. Y luego pedillo, todo me daban” Uno de las características famosas del “Semillas” era precisamente eso que platica: aventar y regalar la mercancía en cada gol del equipo, además de ponerse disfraces según la época y la ocasión.

En esa época, su recuerdo más emocionante fue en 1981, cuando el Morelia logro su ascenso a la primera división en un dramático partido contra el Tapatío: “Sentíamos que no subíamos en el 81, ya se iba acabar, pero cuando subió, chille de gusto” ¿Y las semillas? “ Ni me acuerdo”.

Hasta hoy, el equipo ya no existe como tal. Los dueños, Grupo Salinas, decidieron cambiar la sede y llevarlo a Mazatlán; esto generó descontento en la afición e incluso movilización en las calles. Para “El semillas” primero era la mentira de todos los años: “Me dijeron que el equipo ya se iba a Sinaloa y no lo creía; cada año era lo mismo, son puras mentiras. Como a los dos tres días empecé a oír más platicas y ahora si fue cierto. Pues ahora ya se lo llevaron. Ese de la televisión (Grupo Salinas es dueño también de Tv Azteca) nos dejó muy abandonados, nos trató muy feo; dijo que éramos gente de segunda. Pero así es el futbol, ¿Qué hacemos? Nada, es el dueño, es su equipo. ¿Qué me quitaron? La venta de mis semillas y a mi equipo, me desanimé. Andan diciendo que queriendo hacer otro”

El proyecto alterno, después de la salida es encabezado por una leyenda del Atlético Morelia, Marco Antonio “El fantasma” Figueroa; ídolo durante los años noventas, técnico en Monarcas Morelia y ahora principal promotor de un proyecto nuevo de club. “Hay que esperar, a ver como empezamos, la gente está muy decepcionada. A Figueroa si lo apoyaría; si viene otro, no. No lo conoce uno y luego se enamora otra vez, una camisa de otro equipo, aunque le ponga Morelia no es lo mismo. Se lo llevan, así son los dueños, nomas no les convienen y se van. Figueroa sí, poco a poco la gente lo apoyará”

Durante la plática, el canto de los pájaros no para y para Marcos, estos animalitos lo ponen de buen humor por sus sonidos. Paradójicamente no tiene ni un solo canario. Su familia es grande, todos aficionados; incluida su hija, mejor como conocida como “ la madrina”. Ella vende raspados afuera de una escuela y a todo el mundo le dice “ahijado”. Es famosa en la afición futbolera del Morelia. “ Yo le cargaba los costales de semillas a mi papá desde los tres años en el Venustiano” platica mientras posan para una fotografía con una bandera del Atlético Morelia en el patio de la casa.

Al final, El semillas arremete de nuevo contra Grupo Salinas: “Cada año pedía dinero, ahora nos dejo secos y todo se llevó, cada año era lo mismo. Es una falta de respeto, pero es mucho dinero y su negocio es su negocio, ni modo. Ya para el tiempo que estuvo aquí pues ya, por una parte, es mejor que se haya ido. Ahora que estamos en enfermedad (contingencia sanitaria provocada por el coronavirus Covid19) sin dinero y sin que comer y este pide y pide, no alcanzaba”.

El semillas guarda su bandera y le dice a su hija que se quite la playera por que le pega el sol, La madrina comenta con orgullo: “huuy, lo que más cuida son las playeras, hasta del sol”.

Tu opinión es importante:

comentarios