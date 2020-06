Fondo Black Lives Matter, no relacionado con movimiento antirracista, ha recibido millones de dólares por confusión de donantes

La organización sin fines de lucro Black Lives Matter, aboga por la construcción de lazos entre los ciudadanos estadounidenses y la Policía, ha recibido más de 4 millones de dólares, en el contexto de las protestas por la muerte de George Floyd a manos de un policía en Minneapolis.

Las protestas antirraciales se dan por el movimiento Black Lives Matter (BLM), pero no son lo mismo a la organización que ha recibido las donaciones.

La fundación no está afiliada al movimiento BLM, consiste en una sola persona, su fundador Robert Ray Barnes, un productor musical de 67 años que registro la fundación en 2015, de acuerdo con información de BuzzFeed News.

“Nunca me reuní con ellos; nunca les hablé; no los conozco; no tengo ninguna relación con ellos. Todo nuestro tema es tener unidad con el Departamento de Policía”, explicó Robert en una entrevista con BuzzFeed News.