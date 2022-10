«Fue de mala fe», la filtración de informe sobre el caso Ayotzinapa: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declaró que la filtración sobre el caso Ayotzinapa fue un acto de mala fe pero que, en su opinión, no se debe de ocultar información.

“Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario dijo que ofrecía disculpas a los padres de los 43 normalistas, no solo por la filtración, sino “por todo lo que injustamente hicieron a sus hijos”. “Ellos en un momento lo plantearon, que querían la verdad aunque fuese dolorosa y sí es muy dolorosa, ese es el único tema, lo demás es una actitud de zopilotes”, destacó.

La declaración del presidente se da luego que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) que indague y castigue la filtración de la información sobre el caso de Ayotzinapa.

Desde Palacio Nacional, López Obrador destacó que “la verdad es la que nos va a liberar de todo, no ocultar nada”.

“A lo mejor quienes filtraron este documento lo hicieron pensando que de esa manera ya no va a tener validez legal, pero no, esto no es un asunto nada más jurídico, es un asunto de justicia, de Estado”, mencionó.