García Luna se declara inocente, habrá juicio

Ciudad de México.- Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad Pública federal y hombre fuerte de la Presidencia de Felipe Calderón Hinojosa, se declaró este día inocente ante una corte de Nueva York, por lo que habrá juicio y la Fiscalía intentará, básicamente, doblegarlo.

Alan Feuer, periodista de The New York Times, presente en la Corte de Brooklyn, describió al ex poderoso ex policía mexicano como “pálido y un poco desaliñado”. Su esposa y dos hijos estuvieron presentes en la audiencia, de acuerdo al portal de Sin Embargo.

La próxima audiencia para García Luna será el 21 de enero. Los fiscales dijeron que ya están trabajando en “resolver el caso sin tener que ir a un juicio”, algo que es rutinario en las prácticas penales de aquel país.

De acuerdo con Feuer, no hubo cargos nuevos. Los fiscales pidieron mantener preso a García Luna debido a su gran fortuna personal, su viaje de noviembre pasado hacia México y sus conexiones con funcionarios mexicanos de alto rango. Dijeron que había un riesgo inaceptable de fuga.

Estos juicios son abiertos. Se espera que salgan a relucir nombres de políticos mexicanos que, se cree, acompañaron a García Luna en su presunta carrera criminal que incluye, según la Fiscalía de Estados Unidos, conspiración para traficar y distribuir drogas; recibir sobornos del Cártel de Sinaloa y mentirle a las autoridades estadounidenses.

