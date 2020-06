Genaro Gatusso explica por qué sacó al “Chucky” del entrenamiento en Nápoles

El entrenador del Napoli Genaro Gatusso, sacó del entrenamiento del equipo al mexicano “Chukcky” Lozano, nadie sabía por qué hasta que hoy dio su declaración.

El entrenador dijo que no iba a aceptar que arruinaran su entrenamiento y que por eso decidió sacar del mismo al mexicano.

“Quienes estén cansados, quienes no se sienten listos, quienes no están serenos para mí pueden quedarse en el vestuario un día y no pasa nada. No permito a nadie arruinar un entrenamiento” – Genaro Gatusso.

Desde su llegada, el entrenador del Nápoles no le ha dado la oportunidad suficiente al Chucky de jugar, ya que lleva apenas 140 minutos de juego en 16 partidos. Sin duda Lozano ha sufrido desde el cambio de director técnico en el club italiano.

