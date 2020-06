Glaciar en Nueva Zelanda pierde hielo casi equivalente al agua potable que consumen en el país

Se descubrió que desde 2016 el glaciar Brewster perdió 13 millones de metros cúbicos de hielo, el equivalente al volumen de agua potable que se consume por los residentes de Nueva Zelanda durante el mismo periodo.

Los investigadores del Instituto Nacional de Investigación Hidrológica y Atmosférica neozelandés (NIWA), afirman que el glaciar que se ubica en la isla Sur del país, el periodo de tiempo donde se perdió 13 millones de metros cúbicos comprende de 2016 a 2019, de acuerdo con el análisis de las fotografías del hiele perpetuo.

El volumen de hielo que perdió el glaciar Brewster es apenas una pequeña parte del almacenamiento de hielo de los Alpes Sur, la disminución del mismo se conoce desde que se empezó a monitorear anualmente los glaciares a finales de los años 70.

El estudio indica que los Alpes del Sur han perdido cerca del 30 por ciento de su hielo en las últimas cuatro décadas, lo que se traduce a 15 mil 900 billones de litros de agua, lo que equivale a las necesidades básicas diarias en ese periodo de tiempo que requiere una población como Nueva Zelanda.

Since 2016 enough ice has melted from just one South Island #glacier to meet the drinking water needs of all NZers for 3 years. Watch how @niwa_nz & @VicUniWgtn monitor what #globalwarming is doing to the water stored on our mountains🗻@Megan_Woods @ChiefSciAdvisor @jamespeshaw pic.twitter.com/OwtOZog1Nt

— NIWA (@niwa_nz) June 23, 2020