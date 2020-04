Gobernador de N.Y desobedecerá a Trump si ordena abrir el estado

Este lunes, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declaró que es el gobierno federal el que tiene la autoridad de decidir el retomar las actividades habituales y no los gobiernos estatales. Además, Trump, declaró que él, por ser presidente tiene “la autoridad total”.

Sin embargo, estas declaraciones no fueron bien recibidas por el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, quien se mostró en desacuerdo total con las declaraciones de Donald Trump.

Coumo declara que en el caso específico de Nueva York, el reabrir el estado y retomar las actividades habituales para reactivar la economía podría acarrear una nueva oleada de contagios y por lo tanto más muertes por el covid-19. Cuomo afirmó también, que las declaraciones de Trump, más que ordenes del gobierno federal, son opiniones irresponsables.

Posteriormente, el gobernador de Nueva York, en una entrevista con la cadena MSNBC, advirtió a los demás gobernadores del país el hacer caso omiso de las conferencias del presidente Trump, pues según él, las conferencias carecen de de valor informativo y sólo contribuye a la desinformación. “es el último lugar en donde [los gobernadores] deberíamos estar”, agregó Cuomo.

Por último, en una entrevista con CNN, el gobernador declaró: “Si [Donald Trump] me ordenara reabrir el estado en una manera que pusiera en peligro la salud pública de la gente, no lo haría”.

Por otro lado, el presidente Donald Trump respondióante éstas acusaciones vía twitter declarando lo siguiente:

Cuomo’s been calling daily, even hourly, begging for everything, most of which should have been the state’s responsibility, such as new hospitals, beds, ventilators, etc. I got it all done for him, and everyone else, and now he seems to want Independence! That won’t happen!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 14, 2020