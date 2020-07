Gobernador de Quintana Roo da positivo a Covid-19

Ciudad de México.- El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín dio a conocer este jueves que dio positivo a Coronavirus Covid-19.

A través de un mensaje en redes sociales señaló como parte de sus labores como gobernador se sometió a la prueba, sin embargo al dar positivo, de inmediato se puso en cuarentena en su casa, desde donde continuará con sus labores al frente del Ejecutivo Estatal.

“Me siento bien y en forma responsable me mantendré en casa siempre atento a las acciones del gobierno estatal”.

Debido a mis acciones como Gobernador he llevado un monitoreo de mi salud, la prueba que me realicé esta semana ha resultado positiva a #Covid_19, me siento bien y en forma responsable me mantendré en casa siempre atento a las acciones de @GobQuintanaRoo. #JuntosSaldremosAdelante

— Carlos Joaquín (@CarlosJoaquin) July 16, 2020