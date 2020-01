Gobernadores panistas aún no firman convenio de adhesión a Insabi

Los diez gobernadores panistas indicaron que no han firmado el convenio de adhesión al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

“Refrendamos nuestra postura, estamos ofreciendo una alternativa al modelo de salud que propuso la federación”.

“Ningún miembro de nuestra asociación ha firmado convenio de adhesión. Buscamos un acuerdo en beneficio de todos sin arriesgar la calidad de los servicios de salud”, aseguraron en un posicionamiento.

Por su parte, los gobernadores del PRI expresaron su respaldo “total y absoluto” a la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, adelantó que el próximo martes 4 de febrero, cuando se reúnan con el presidente, se concretarán definiciones sobre el esquema y la coordinación para operar el Insabi.

“Vamos a comer con el presidente López Obrador los ocho gobernadores de Acción Nacional. Ahí tendremos definiciones un poco más precisas”, indicó.

El panista adelantó que su estado firmará un convenio de coordinación y colaboración con el Insabi, sin embargo, solicitó que primero se aclare la situación de los pasivos laborales la infraestructura.

“Yo he dicho siempre que vamos a firmar un convenio de colaboración y coordinación, cómo lo van a hacer ellos. He dicho que no va a haber un solo estado del país que no firme con el Insabi, a menos que no quisiera tomar recursos federales de los fondos de aportación a la salud”.

Mencionó que lo que no queda claro es en el acuerdo de los gobernadores del PRI es qué va a firmar cada estado, “no sabemos quiénes van a firmar como adheridos y no adheridos y luego de los que van a firmar como adheridos, no sabemos si va a ser adhesión parcial, total o gradual”.

