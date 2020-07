Gobierno está protegiendo a las mujeres: AMLO

Durante la conferencia de prensa de este martes se cuestionó el hecho de que hubiera un recorte al presupuesto destinado al combate a la violencia de género, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no se ha dado ningún ajuste al programa federal.

“Sí hay austeridad, por ejemplo, en que ya no destinamos los recursos que se destinaban a la publicidad en medios de información, ahora están ajustados y ya no hay lujos en el gobierno”, declaró el mandatario.

De igual forma declaró que su gobierno no está abandonando a las mujeres, sino que, al contrario, las está protegiendo y al mismo tiempo, está castigando a quienes asesinan a las mujeres.

Señaló que nunca se ha protegido tanto a las mujeres de México, además de asegurar que en el país no se violan los Derechos Humanos.

“No hay disminución de presupuesto, nunca se había protegido tanto a las mujeres de México como ahora. En México, no se violan derechos humanos, antes el Estado mexicano era el principal violador de los derechos humanos, ya no es el México de antes. No hay tortura, no se permite; en México no hay masacres; estamos construyendo la paz con justicia”.