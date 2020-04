Gobierno de Kosovo es el primero en caer por el Coronavirus

Ciudad de México.- Por 82 votos contra 32 y una abstención, los parlamentarios destituyeron al primer ministro, Albin Kurti, líder del partido Vetëvendosje (“autodeterminación”) a pedido del exsocio de la coalición, Liga Democrática de Kosovo (LDK), creándose así un vacío de poder.

Esto, a consecuencia de que la mayoría legislativa consideró que Albin habrá tomado una serie de decisiones que pusieron el peligro a todo el pueblo de contagiarse de Coronavirus, por lo que decidieron quitarle el poder.

El 18 de marzo, el primer ministro Kurti destituyo al ministro del Interior, Agim Veliu, de LDK, por desacuerdos sobre la declaración del estado de emergencia, que otorgaría al presidente Hashim Thaçi, también de LDK, mucho más poder.

The Government decides on a curfew.

The President calls on Kosovo police not to implement it, considering such a measure unconstitutional.

In 🇽🇰 we are dealing with Covid-19 in a most peculiar way – disciplined citizens and chaotic politicians.

Please don’t try this at home.

— Visar Ymeri (@VisarYmeri) March 23, 2020