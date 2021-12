Habitantes de Michoacán, exigen aparición de jóvenes detenidos por la Guardia Nacional

Los Reyes, Michoacán.- Pobladores del municipio de Los Reyes, exigen la aparición con vida de dos jóvenes privados de la libertad por elementos de la Guardia Nacional, el pasado 08 de diciembre, y de quienes hasta ahora, se desconoce su paradero.

De acuerdo a familiares de Gabriel Alejandro, una de las víctimas, a las 2:30 de la tarde del miércoles 08 de diciembre, un conocido del joven de 26 años de edad, lo recogió en su domicilio y salieron juntos sin rumbo conocido.

#VIDEO | Pobladores del municipio de Los Reyes, exigen la aparición con vida de dos jóvenes privados de la libertad por elementos de la Guardia Nacional, el pasado 08 de diciembre, y de quienes hasta ahora, se desconoce su paradero pic.twitter.com/qPV4SfFq7T — Revolución 3.0 (@RevolucionNews) December 15, 2021

La noche llegó y Gabriel no volvió a su casa, pero al día siguiente, videos grabados por pobladores y cámaras de seguridad, así como el testimonio de quienes presenciaron los hechos, permitieron constatar que el joven, junto al conocido con el que salió y otro hombre aún no identificado, habían sido detenidos por elementos de la Guardia Nacional.

“Llegaron unas camionetas de la Guardia, les marcaron el alto, andaban en una camioneta RAM gris que de hecho la acaban de poner a disposición el día domingo, y la detención fue el miércoles. Los tuvieron media hora golpeando en la colonia La Higuerita, de ahí se los llevaron rumbo a Chavinda, en los videos está la fecha, hora y lugar por dónde iban pasando”, narró Miguel Ángel Escalera Medina, hermano de Gabriel Alejandro.

De los tres jóvenes que fueron detenidos por los elementos de la GN, solo uno de ellos apareció con severas lesiones en su cuerpo y fue trasladado a un hospital.

Al dialogar con la familia de Gabriel, les afirmó que en los últimos minutos que vio a sus dos compañeros, escuchó a los oficiales decir que los “entregarían” en un crucero cercano.

“De ahí en adelante ya no los vio. Si estuviera en un ministerio público ya nos hubieran dicho, encarcelado, en un hospital o en un SEMEFO, y no, ya preguntamos y no hay santo ni seña”, mencionó Miguel Ángel Escalera.

Tras dos intentos fallidos de presentar denuncia por desaparición en Los Reyes y Uruapan, donde el personal ministerial les exigía 39 mil pesos por aceptar la denuncia, afirman, la familia de Gabriel viajó a Zamora, donde finalmente sus declaraciones fueron tomadas para abrir una carpeta de investigación.

Este miércoles se cumplirá una semana de la desaparición de los dos jóvenes; la familia, en medio de la impotencia, pide al gobierno federal y a la Guardia Nacional que regresen a salvo a los muchachos.

“Han sido días horribles, desesperantes. Quiero que me regresen a mi hijo sano y salvo, como ellos lo levantaron, que me lo regresen ahí a dónde lo levantaron y yo voy por él. No tenía porque habérselo llevado la Guardia Nacional que está para servir a la ciudadanía y no para destruirla”, exigió entre lágrimas, Margarita Escalera, madre de Gabriel Alejandro.

En los videos que llegaron a manos de la familia de Gabriel Alejandro, se observa el momento en el que los guardias nacionales inspeccionan la camioneta en la que viajaban los tres jóvenes.

Uno de los uniformados se sube a la batea del vehículo mientras otro aborda la unidad para conducirla, mientras es custodiada por el convoy.

Videos de seguridad de establecimientos, revelan que una de las patrullas involucradas está marcada con el número GN327343.

En el informe que emitió la GN sobre este hecho, afirma que al circular por un camino rural, los oficiales se encontraron con una camioneta en la que iban a bordo dos personas, quienes al percatarse de la presencia de los guardias, se dieron a la fuga hasta impactarse contra una pared de piedra.

Posteriormente, los dos civiles se huyeron a pie y aunque se montó un operativo de búsqueda, no fueron localizados, detalló la Guardia Nacional.

La GN aseguró que al realizar la inspección al vehículo, localizó armas, que junto a la camioneta, fueron puestas a disposición de la autoridad competente.

La familia de Gabriel rechaza tajante dicha versión oficial.

“Si hubieran traído armas el día que los detienen les toman fotos y los llevan a una investigación y estuvieran ahorita pagando el delito de traer armas, pero eso que están haciendo la Guardia Nacional es un montaje, ya está todo arreglado”, dijo el hermano del desaparecido.

Miguel Ángel afirma que no es la primera vez que ocurren desapariciones justo cuando hay un ingreso considerable de personal de fuerzas federales.

“Si vamos y tocamos diferentes casas y preguntamos yo le aseguro que va a haber más de 15 desaparecidos o golpeados por la Guardia Nacional, pero somos las únicas personas que levantamos la voz, los demás tienen miedo, porque reciben amenazas, esto no es justo”, expresó Escalera Medina.

La tarde de este martes, familiares de Gabriel Alejandro y pobladores de Los Reyes se manifestaron para exigir a la Guardia Nacional que regrese a los dos jóvenes aún desaparecidos, y a las autoridades piden que investiguen el actuar de la corporación de seguridad, que tras lo ocurrido, se ha ausentado del municipio.

