Con hacha en mano atacan en vivo a reportero en Coahuila

El reportero Juan Nelcio Espinoza había sido notificado acerca de un hombre que estaba alterando el orden en las calles de Piedras Negras Coahuila. Al llegar a cubrir la nota, el reportero empezó a transmitir en vivo a través de Facebook Live.

Segundos después de su arribo, un individuo empezó a caminar con rumbo a él, para después, revelar un hacha de mano que portaba. Posteriormente, el individuo corrió enérgicamente hacia el reportero con toda la intención de dañarlo con el hacha de mano.

En la grabación se puede apreciar, que el reportero, desconcertado, que sólo estaba cubriendo la nota, intenta huir del carnicero que le propició 5 golpes con el hacha.

“Me tiró cinco cuchillazos en la cabeza me tiró, está bien drogando este chavo, está bien borracho. Acá hay muchísima gente que vio esta situación. Sí me pegó, metí la mano, no es justo y pido a las autoridades que actúen. No es justo solo por venir a grabar la situación.” expuso el reportero.