Hackean redes telefónicas en Estados Unidos

Ciudad de México.- La tarde noche de este lunes, las principales compañías telefónicas en Estados Unidos sufrieron un hackeo que evitó que los usuarios usaran el servicio, dio a conocer a través de redes sociales Anonymous.

El ataque fue de naturaleza DDoS, lo cual significa que se simuló demanda del servicio por millones de usuarios, lo que provocó que los usuarios verdaderos se quedaran sin servicio telefónico durante horas.

Las empresas afectadas fueron T-Mobile, Metro by T-Mobile, AT&T, Verizon y Sprint, cuyos servicios fallaron en Florida, Georgia, Nueva York y California.

Al respecto y sin ninguna prueba, el gobierno de Estados Unidos ha acusado a China de estar detrás de estos ataques.

All major cell phone providers across the United States are currently suffering from major outages. pic.twitter.com/TfgA8Sm6hj

— Anonymous (@YourAnonCentral) June 15, 2020