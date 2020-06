HBO suspende programa de Chumel Torres por la polémica racista

La compañía televisiva HBO ha declarado en un comunicado que debido a la polémica que han desatado los comentarios del influencer José Manuél Torres, mas conocido como Chumel, se suspenderá la transmisión del programa del comediante hasta nuevo aviso.

Por su parte el comediante chumel torres, respondió tanto a las acusaciones de racismo por participar en el foro de conapred como a los comentarios que emitió en alguna ocasión contra el hijo de la primera dama beatriz muller, llamandolo “chocoflan”.

Mi mamá ya me hubiera regañado por no pedir disculpas a @BeatrizGMuller por ofender a su chavito.

Pero mi mamá ya no está.

Pero como me está viendo siempre y no quiero hacerla enojar. Aqui va:

Claramente no pensamos ni yo ni mi equipo que fuera a tener todo este impacto.

— CHUMIBEBÉ (@ChumelTorres) June 17, 2020