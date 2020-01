Hoy vence plazo para que el SUEUM firme la reforma al régimen de Jubilaciones y Pensiones

Morelia, Michoacán.- Este miércoles 15 de enero fenece el plazo establecido por la federación para que el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana firme la reforma el régimen de jubilaciones y pensiones y poder pagarles a los sindicalizados.

Pese a esto, los sindicalizados no han mostrado interés alguno por firmar este documento, al señalar que no se han cumplido con el proceso de negociación y diálogo previo a este.

Los suemistas han realizado una serie de manifestaciones en el primer cuadro de la ciudad durante las últimas semanas, lo que ha imposibilitado a las autoridades nicolaitas establecer tal diálogo y, ahora, ya no hay tiempo de una mesa de negociación.

El pasado siete de enero el tesorero de la Universidad Michoacana, Rodrigo Gómez había expuesto que no se trata de que se les condicione el pago a los agremiados al SUEUM, sin embargo la federación fue enfática en que no habrá rescate financiero para aquellos trabajadores que no muestren su disposición para el saneamiento de las finanzas públicas de la universidad.

Así pues, se espera que el conflicto universitario continúe estancado, pues no se avizora a corto plazo las condiciones para que el SUEUM firme el acuerdo.

