En IMSS, “tirar la toalla” por miedo

Morelia, Michoacán.- En el IMSS el personal médico que está “tirando la toalla” es por miedo al Covid-19, “aprovechan los mecanismos que proporciona el Sindicato y argumentan algún tipo de padecimiento para dejar de acudir, esa es la realidad”.

Compañeros de esos médicos y enfermeras que optaron por ausentarse de sus puestos de trabajo, hoy realizan jornadas dobles, y aunque reconocen que la situación está complicada le ven un lado positivo: “al menos, con estas horas de más, vamos a tener un ingreso extra”.

Para evitar problemas con el sindicato, piden se proteja su nombre: “el hecho de que la gente se esté yendo no tanto es porque les falte el equipo, desde luego tenemos un montón de carencias y tenemos lo básico, contamos con las N95 (mascarillas) y tenemos nuestras batas de apoyo, hay gel y guantes, nos proveyeron de eso.

“Pero más que nada, la gente aquí se está abriendo por miedo, no por otra cosa, está haciendo uso del Sindicato para no acudir, argumentas que eres hipertenso, diabético, con alguna nefropatía o cardiopatía, o que tienes algún problema por ahí, y el Sindicato intercede para que no acudas a trabajar”.

Gracias a la intervención sindical muchos empleados han evitado acudir a trabajar sin realmente contar con una situación de salud que los ponga en riesgo, “pero así pasa cuando la gente tiene miedo y cuando no tiene la camiseta puesta para sacar esto adelante.

“Todo el personal que está ausentándose por miedo, es gente que viene y cumple su cuota de ocho horas, poniéndole mala cara a todo el mundo, mandándolos por un tubo cuando solicitan atención, es personal que no está comprometido con su profesión y que generalmente no resuelve nada”.

Conforme pasan los días y la cifra de contagios en México va al alza, el personal médico está consiente que la mayor carga de trabajo está a la vuelta de la esquina.

“En algunos lugares aún no llegan casos y los que estaban llegando se registraban como neumonía atípica, esto porque en el sistema del IMSS no había el apartado para registros por Covid porque no existía, eso se tuvo que instrumentar hasta hace poco, ya que el problema lo teníamos encima.

“Hay lugares en donde ya empieza a notarse, en la 83 de Camelinas, ya hay defunciones en pasillos, y tienes que estar consiente que la situación se va a poner más grave y prepararte”.

La capacitación para hacer frente a la pandemia ha sido virtual en el IMSS, “a través de correos electrónicos o whatsapp nos mandan la información, pero obviamente si quieres estar bien preparado y saber qué hacer tú debes hacer lo que te toca, informarte, mantenerte actualizado, porque aquí la vida de muchos y de uno mismo depende del saber qué hacer”.

Una de las ventajas que personal del IMSS considera tener frente a centros de salud privados es la práctica, “acá la gente está hecha por la chinga de todos los días; mientras un particular hace una o dos cirugías a la semana, acá es diario, y frente a una demanda como la que va a venir en los próximos días, eso nos va a servir muchísimo”.

Algunos trabajadores han optado por comprar su propio equipo de protección: “las batas que nos dan son desechables, las N95 están bien, nos dan lentes que cubren la periferia de ojos, guantes, pero esto es elemental así que mucha gente compró su equipo porque a fin de cuentas, tienen familias y se tienen que proteger para no ponerlas en riesgo.

“Yo cuando llegó a mi casa, lo primero que hago es desnudarme, apartar todo lo que traigo puesto, desinfectarme y meterme a bañar, porque está bien el compromiso que uno tiene con la profesión, pero a fin de cuentas lo más importante siempre va a ser tu familia, porque es de ahí de donde sacas las ganas y la energía para hacer lo que haces”.

