Mi inasistencia a reuniones de seguridad, “tema superado”, afirma Silvano

Morelia, Michoacán.- El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, aseguró que sus inasistencias a las reuniones de seguridad con el gobierno federal, son “tema superado” e incluso, la mañana de este miércoles acudió a una de las sesiones que se realizan en Ciudad de México.

El mandatario estatal, afirmó que diariamente atiende temas de seguridad y a nivel regional y estatal se han realizado mil 400 mesas de seguridad.

“Es un tema que ya está superado, porque si ustedes son testigo que si alguien atiende todos los días el tema de seguridad soy yo; ya lo platicamos hoy por la mañana (sobre las mesas de seguridad con gobierno federal) y acordamos reunirnos empezando el año para homogeneizar criterios revisar el funcionamiento de las mesas, hacer una evaluación”, expuso Aureoles.

La controversia por el 14 por ciento de asistencia que registró el gobernador michoacano, no generarán confrontación con el gobierno federal, consideró Silvano Aureoles.

“No hay que cerrarnos ni mucho menos por un tema de ese meternos a la confrontación, los delincuentes quisieran que nos peleáramos, porque eso les genera zona de confort, no lo vamos a hacer, yo estoy comprometido con la seguridad y voy a trabajar en el marco de la estrategia nacional, desde luego, siempre con el mejor de los ánimos y buscando mejorar las cosas”, aseguró.

El titular del Ejecutivo Estatal, consideró que además, la participación en dichas reuniones no es sinónimo de que las condiciones de seguridad de los estados asistentes, sean las mejores.

“En esas mesas no se adentran en análisis de la problemática, se hace un parte, se firma un formato y se acabó.

Es incorrecto partir de qué porque no asiste a una reunión por la mañana eso altere o modifique el resultado en las estadísticas. Les pongo un par de ejemplos, hay compañeros que no han asistido a ni una y traen buenas cifras, hay otros que han estado en todas y las cifras no son buenas”, expuso.

Aureoles enfatizó que es necesaria la coordinación con la federación y los municipios, para que cualquier esquema de seguridad sea funcional.

Tu opinión es importante:

comentarios