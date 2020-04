Incongruencia estar a favor de los derechos humanos y asegurar que todos los policías son corruptos

Javier Mora

Sin lugar a dudas, ha generado mucha controversia el decreto de confinamiento obligatorio. No tocaré ese tema, solo diré que yo llevo en casa desde el 13 de marzo encerrado, saliendo en contadas excepciones a hacer lo indispensable.

Me impacta la incredulidad de la gente y el valemadrismo de muchos, que no entienden que este tema es serio y real por las razones que sean. La salud de la mayoría está primero.

Pero lo que quiero destacar es la incongruencia de muchos, que están a favor de los derechos humanos y el respeto a la constitución (aclaro no todos, hay grandes opiniones al respecto y muy bien fundamentadas) ¿ Qué acaso la discriminación, no es algo que violenta los derechos humanos y la Constitución? La respuesta es Sí.

Entonces por qué de manera automática decimos que los policías son corruptos y esto solo lo aprovecharán para hacer su “agosto”; estoy consciente que muchos han abusaso de su posición y poder, pero también estoy consciente que hay excelentes elementos.

Viene una nueva camada de jóvenes preparados y capacitados, que tienen el hambre de dignificar la institución y labor policial, por lo menos conozco seis casos, fueron mis alumnos; también hay compañeros de la Facultad de Derecho que están haciendo bien las cosas.

A mí me han parado en varias ocasiones (en este momento de la pandemia solo una) y no ha pasado absolutamente nada negativo.

Les pido que reflexionemos lo siguiente: Si te paran ¿Qué es lo primero que te piden? los documentos, si los traemos en regla, te dejan seguir.

¿El policía tiene la culpa de que no traigas tu licencia, de que no lleves tu tarjeta de circulación, de que traigas unas cervezas en el carro, que traigas material de mudanza sin las debidas precauciones ? NOO, no tienen la culpa y ahí nos indganamos porque hacen su chamba.

Ahora en muchos casos o te piden la mordida o tú la ofreces, ahí viene el problema cultural de siempre, para que exista corrupción se necesita que dos intervengan, pero eso es otro punto.

No discriminemos, hay policías excelentes, que ponen en riesgo su vida por la nuestra , y los malos que conozcan denunciemoslos, hay instrumentos legales y sociales para hacerlo, pero no discriminemos de facto a todos, señalando que todos son corruptos y si nosotros como sociedad cumplimos con lo que nos señala la ley, dificilmente nos podrán hacer algo, aunado si nos dirijimos con respeto.

Pero cuantas veces he escuchado “Licencia, ¿qué es eso? Yo solo la de Dios o mi amá”.

Conclusión: decir que la policía solo por ser policía te va a extorsionar, es igual a decir que una persona tatuada , no puede laborar en oficinas públicas. AMBAS son conductas discriminatorias e inconstitucionales.

Por favor los que puedan quedense en casa y echenle la mano a alguien de los que no se puede quedar para que se quede (alimento, objetos de higiene personal, un poco de recurso o páguenle al agua o la

luz)

#Buenavibra #Vamosasalirdeesta

Tu opinión es importante:

comentarios