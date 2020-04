Indigentes: Los más vulnerables a contagio de Coronavirus

Morelia, Michoacán.- Durante la pandemia mundial por el coronavirus, las autoridades estatales y federales reiteran diariamente el llamado a quedarse en casa para evitar contagios, pero hay una minoría que vive en la segregación, la vulnerabilidad, el olvido, y en las calles.

Son mujeres, hombres, y en ocasiones, niñ@s, que por situaciones económicas, adicciones o enfermedades mentales, habitan las plazas públicas de Morelia. La mayoría, llegaron a la ciudad desde otros municipios e incluso estados, y entre cartones y cobijas que cubren el suelo y las bancas de cantera, construyeron un hogar.

Sus condiciones precarias, su deficiente alimentación, su falta de acceso a los servicios de salud y su permanencia en las calles, los convierten en una presa fácil del virus que hasta ahora, ha sido confirmado en 85 pacientes, de los cuales, 14 perdieron la vida.

La dirección del DIF Morelia, contabilizó hasta diciembre pasado, 40 personas de entre 35 y 50 años (más de la mitad son hombres) en situación de calle. Aunque existen instituciones que en convenio con el Ayuntamiento brindan espacio para refugio, ellos prefieren continuar en la vía pública.

“Se concentran principalmente en la Plaza de Armas, en el primer cuadro del centro histórico y en los alrededores tanto del Hospital Civil como del Hospital Infantil. Es su modo de vivir, se resisten totalmente a asistir a un lugar donde puedan estar atendidos”, explicó Alejandra Corona González, directora del DIF municipal.

El número de personas en la indigencia ha fluctuado en las últimas semanas a causa de la contingencia por el COVID-19, pues hay migraciones hacia Morelia ante el temor de contagio.

“Encontramos a unas personas que venían de Chihuahua, ellos decían que les dio miedo porque allá también vivían en situación de calle y escucharon que por estar más cerca de Estados Unidos el virus iba a llegar más pronto y se trasladaron al centro del país y Morelia”, narró la funcionaria municipal.

Además de las personas que se encuentran permanentemente en las calles, hay otro sector que vive a las afueras del Hospital Infantil, mientras esperan que sus familiares se recuperen. Ese es el caso de Victoria Guillén, quien desde hace un mes, vive en las inmediaciones del Bosque Cuauhtémoc en espera de que su sobrino sea sometido, por segunda vez, a una operación.

La joven, está consciente del peligro que conlleva permanecer en esa situación en medio de la propagación del Covid-19, pero en el refugio que se ubica a espaldas del hospital, para las familias de pacientes, no siempre se les da acceso, asegura.

“A veces nos llaman en la noche, a las 3 o 4 de la mañana y yo prefiero ya quedarme aquí. Otras veces he ido yo y me han dicho que no, que hasta que ellos me hablen. Miedo (al contagio) todo mundo tenemos, pero creo que a pesar de todo, yo lo estoy haciendo por una persona que amo mucho”, expresó Victoria.

Ante la contingencia sanitaria, el DIF Morelia en coordinación con la Policía de Morelia, monitorean a las personas en situación de calle para detectar si hay enfermedades. En caso de que presenten afecciones similares al Covid-19, serán trasladados al Hospital Civil de Morelia, donde se atienden casos de coronavirus.

Adicionalmente, el DIF Morelia alista el acondicionamiento de Ciudad de los Niños (ex casa hogar) para alojar a personas que requieren resguardo en medio de la pandemia, estén o no, en situación de calle.

