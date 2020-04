Inducen parto de mujer con Covid-19 en estado de coma, después de 10 días pudo abrazar a su bebé

Con 34 semanas de embarazo, Yanira Soriano, dio a luz a su bebé después de que estuviera en coma y fuera uno de los casos positivos a coronavirus en el estado de Nueva York.

Después de diez días pudo tener en sus brazos a Walter, que vio a su mamá por primera vez este miércoles.

Healthcare workers in New York cheered for Yanira Soriano after she recovered from COVID-19 and met her newborn son Walter for the first time pic.twitter.com/b6xTexusiV

— Reuters (@Reuters) April 16, 2020