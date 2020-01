INE busca perfil a modo para presidir IEM, cierra puerta a destacadas trayectorias

En el Instituto Nacional Electoral (INE) se busca un perfil a modo para presidir el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), a tal punto que se determinó dejar fuera a personajes con amplia trayectoria en materia electoral que participaron en el proceso de selección.

Es así como el INE determinó declarar que en dicho proceso de selección “no se encontró un perfil apto para el desempeño de la Presidencia del IEM”, y explica cómo los cinco finalistas de los 32 participantes que inicialmente se registraron, a juicio de los consejeros electorales que integran la comisión de selección, no “colman” las necesidades específicas que se requieren.

En el acuerdo elaborado por el Consejo General del INE para aprobar la designación de consejeros en Michoacán, Nayarit, Puebla, Tamaulipas, Oaxaca Sonora y Veracruz, en el caso de los dos primeros estados no se designa a nadie, dejando a los organismos electorales de ambas entidades en la misma condición que se encuentran en la actualidad.

De inicio se registraron un total de 32 aspirantes para ocupar la presidencia del IEM, 10 mujeres y 22 hombres, de los cuales 30 de ellos cumplieron los requisitos de ley y dos no. Posteriormente el aspirante Omero Valdovinos Mercado –exmagistrado electoral en Michoacán- presentó un escrito de desistimiento para participar en el proceso.

La lista de aspirantes se fue acortando en la medida en que el proceso fue avanzando, de manera que para la etapa de ensayo ya sólo estaban participando nueve hombres y dos mujeres.

En el acuerdo del Consejo General se apunta: “Si bien fueron 32 aspirantes quienes se registraron para participar en el proceso de selección y designación de Michoacán, después del cumplimiento de cada una de las etapas previas, únicamente 5 aspirantes, 1 mujer y 4 hombres, accedieron a la etapa de Valoración curricular y entrevista, siendo estos los únicos con posibilidad de ser considerados para ocupar el cargo de Consejera o Consejero Presidente del IEM”.

Explica: “Si bien es cierto que las y los cinco aspirantes que llegaron hasta la última etapa acreditaron tener conocimientos técnico-electorales y competencias comunicativas y matemáticas suficientes, a través de la aprobación del examen de conocimientos, así como su capacidad argumentativa por medio de la presentación y acreditación del ensayo presencial, fue en el análisis específico de las aptitudes requeridas para el desempeño del cargo de la Presidencia en donde se considera que los respectivos perfiles no colman las necesidades específicas del mismo”.

En el acuerdo no se establece claramente cuáles son esas aptitudes requeridas para el desempeño de la presidencia, o los criterios establecidos por los consejeros para valorarlas.

Prácticamente el argumento que esgrime el INE para no tomar la decisión que le mandata la Ley, es de tiempos, al referir que en vísperas del proceso electoral que arranca este año, el o la designados tendrían que emplear tiempo para adentrarse en el funcionamiento del IEM.

“No obstante que actualmente no se está llevando a cabo proceso electoral en Michoacán, no debe perderse de vista que la persona que pudiera incorporarse al IEM desde la Presidencia, tendría que colmar, de manera inmediata, las aptitudes requeridas, puesto que, de no ser así, podría afectarse el desarrollo y el cumplimiento de las actividades correspondientes a los próximos comicios en la entidad.

“Dadas las condiciones actuales en la entidad, la persona que pudiera incorporarse en la Presidencia del IEM tendrá que destinar tiempo al conocimiento de las actividades propias del organismo, así como al desarrollo de las aptitudes idóneas del cargo, tales como liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, negociación y coordinación, entre otras. De ocurrir lo contrario y no cumplir con dichas premisas, podría generarse un escenario de incertidumbre y riesgo en la conducción de los trabajos de los próximos comicios, cuestión que no es deseable ni benéfica para la entidad”.

Cabe apuntar que entre quienes se inscribieron para participar en el proceso de selección destacan tres perfiles: los expresidentes del Tribunal Electoral del Estado, Ignacio Hurtado Gómez y María de Jesús García Ramírez quienes no son ajenos a la vida interna del IEM por haberse desempeñado ya en éste, incluso García Ramírez ha venido ocupando la Secretaría Ejecutiva dentro del organismo.

Otro perfil de alto nivel que participó en el proceso de selección es Jaime Quintero Gómez, quien cuenta con una amplia trayectoria en materia electoral dentro del propio INE.

Tu opinión es importante:

comentarios