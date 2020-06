Instruye INFONAVIT a diputados locales para gestión con Silvano

Morelia, Michoacán.- Por instrucciones de funcionarios del Infonavit diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano del Congreso del Estado, buscarán al gobernador Silvano Aureoles Conejo para gestionar la homologación de criterios notariales relacionados con las viviendas de las que sirve de puente de financiamiento la institución.

Se trató de una reunión inusual no sólo por ser virtual, sino por no cumplir las características establecidas en la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso, al permitir la participación y preguntas de diputados federales a la par que los integrantes de la Comisión.

Por su contenido la reunión fue cómoda para Rogerio Castro Vázquez secretario general del Infonavit en México y Sergio Adem Argueta delegado estatal de la dependencia, a quienes no se les cuestionó a profundidad ni se les pidió ahondar sobre la situación de los créditos en Michoacán en esta época de pandemia. Las cifras que ellos proporcionaron fueron aceptadas sin problema alguno por los legisladores.

Incluso los diputados locales se llevaron “tarea” de los funcionarios federales –como lo expresó la presidenta de la Comisión, Sandra Luz Valencia- para procurar una reunión con el gobernador, y convencerlo de homologar los criterios de la función notarial local con la federal, pese a que el estudio de leyes y su reforma es facultad del Poder Legislativo.

Valencia subrayó incluso sobre el futuro diálogo con el gobernador, “nosotros le vamos a decir lo que el Rogerio nos encargó”.

Por lo que toca a los números vertidos por los funcionarios durante la reunión, informaron que debido a la contingencia sanitaria, en Michoacán mil 235 empresas han solicitado y aplicado a las medidas de protección ante el Infonavit para prorrogar el pago de las aportaciones de trabajadores.

De ese universo, mil 211 son pequeñas y medianas empresas ya que sólo 24 del total tienen una planta laboral superior a los 150 empleados.

Reportaron que un total de 36 mil 236 empresas continúan dando empleo en Michoacán, y que las medidas de protección suman en promedio 627 apoyos por mes.

